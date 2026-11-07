शिवपुरी में ‘समझदार भैंस’: 18 KM चोरों के साथ चली, मौका मिलते ही मालिक के घर पहुंचवाया

नईदुनिया प्रतिनिधि, शिवपुरी। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में भैंस चोरी का एक दिलचस्प मामला सामने आया है। शिवपुरी जिले के ग्राम माढ़ा गणेशखेड़ा से दो चोर एक भैंस और उसकी पड़िया को चुराकर ले जा रहे थे। भैंस 18 किलोमीटर तक चुपचाप उनके साथ चलती रही, लेकिन जैसे ही उसे अपना गांव झंडी दिखा, उसने ऐसा दांव खेला कि दोनों चोरों की सारी चाल धरी रह गई।

भैंस भागकर सीधे अपने मालिक के घर पहुंच गई और पीछे-पीछे आए चोरों को ग्रामीणों से पकड़वा दिया। अब पूरे इलाके में इस ‘समझदार भैंस’ की चर्चा हो रही है।

5 नवंबर को बाइक सवार दो चोर भैंस-पड़िया को हांककर चोरी कर ले गए