मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    किसान ने काट दिए 12 भैंसों के थन, खेत में घुसने पर बेजुबानों से की बर्बरता; शिवपुरी का मामला

    MP News: मायापुर थानांतर्गत ग्राम शेरगढ़ के मजरा बरखेड़ा में खेत में भैंस घुसने पर खेत मालिक ने भैसों के थन काट दिए। पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपित पिता-पुत्र के खिलाफ आपराधिक प्रकरण कायम कर लिया है।

    By Himadri Singh Hada
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Mon, 29 Sep 2025 02:04:41 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 29 Sep 2025 02:09:53 PM (IST)
    किसान ने काट दिए 12 भैंसों के थन, खेत में घुसने पर बेजुबानों से की बर्बरता; शिवपुरी का मामला

    HighLights

    1. शिवपुरी में खेत में घुसी 12 भैंसें।
    2. मालिक ने काट दिए भैंसों के थन।
    3. पिता-पुत्र के खिलाफ मामला दर्ज।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, शिवपुरी। मायापुर थानांतर्गत ग्राम शेरगढ़ के मजरा बरखेड़ा में खेत में भैंस घुसने पर खेत मालिक ने भैसों के थन काट दिए। पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपित पिता-पुत्र के खिलाफ आपराधिक प्रकरण कायम कर लिया है।

    जानकारी के अनुसार, ग्राम शेरगढ़ के मजरा बरखेड़ा में रविवार को ग्रामीण कृपाल सिंह गुर्जर की 10 भैंस, भैय्यालाल लोधी की एक भैंस, लखन कुमार शर्मा की एक भैंस गांव के पास पठार पर चरने के लिए गई थीं। बताया जा रहा है कि इसी दौरान भैंसें शिवदयाल लोधी के खेत में घुस गईं।

    इस पर शिवदयाल लोधी व उसके लड़के टीकाराम लोधी, अनिल लोधी आये और 12 भैसों के थन काट दिए। मामले की शिकायत पुलिस को दर्ज कराई गई है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपित पिता-पुत्रों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण कायम कर मामले की विवेचना शुरू कर दी है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.