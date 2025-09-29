किसान ने काट दिए 12 भैंसों के थन, खेत में घुसने पर बेजुबानों से की बर्बरता; शिवपुरी का मामला

नईदुनिया प्रतिनिधि, शिवपुरी। मायापुर थानांतर्गत ग्राम शेरगढ़ के मजरा बरखेड़ा में खेत में भैंस घुसने पर खेत मालिक ने भैसों के थन काट दिए। पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपित पिता-पुत्र के खिलाफ आपराधिक प्रकरण कायम कर लिया है।

जानकारी के अनुसार, ग्राम शेरगढ़ के मजरा बरखेड़ा में रविवार को ग्रामीण कृपाल सिंह गुर्जर की 10 भैंस, भैय्यालाल लोधी की एक भैंस, लखन कुमार शर्मा की एक भैंस गांव के पास पठार पर चरने के लिए गई थीं। बताया जा रहा है कि इसी दौरान भैंसें शिवदयाल लोधी के खेत में घुस गईं।