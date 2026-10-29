माधव नेशनल पार्क में वन्यजीवों पर मंडराया शिकारियों का खतरा, एक साल से लापता है बाघिन एमटी-1

नईदुनिया प्रतिनिधि, शिवपुरी। माधव टाइगर रिजर्व में जिस तरह से बाघों का कुनबा बढ़ने की खुशी है उसी तरह जंगल में घात लगाए बैठे शिकारियों का डर भी बढ़ गया है। क्योंकि शिकारियों के टारगेट पर चीता, बाघ और तेंदुओं सहित अन्य वन्यजीव रहते हैं। हाल ही में कूनो नेशनल पार्क क्षेत्र में 19 माह के शावक चीता की गोली मारने से हुई मौत के बाद कूनो की सीमा से सटे माधव टाइगर रिजर्व के बाघों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। जब शिकारी कूनों के चीतों पर घात लगा सकते हैं तो बाघों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं।

शिवपुरी के जंगलों में तेंदुओं की संख्या 95 से अधिक है और बाघों का भी परिवार 11 बाघों तक पहुंच गया है। जिनमें चार शावक हैं। ऐसे में इन शिकारियों से वन्यजीवों को बचाना एक बड़ी चुनौती है। खास बात यह है कि बीते करीब एक साल से माधव टाइगर रिजर्व की बाघिन एमटी-1 अभी तक लापता है। जिसका न कोई कालर आइडी सिग्नल मिल रहा है और न ही पार्क प्रबंधन के रडार पर ट्रैस हो पा रही है। हालांकि पार्क प्रबंधन बाघिन की खोज कर रहा है।

10 तेंदुओं की खाल मिली तब फेल गई थी सनसनी वन और रिजर्व मेहकमे में तब सनसनी फेल गई थी जब जुलाई माह में आगरा वन प्रबंधन टीम ने 10 तेंदुओं की खाल के साथ चार शिकारियों को पकड़ा था। जिनमें एक शिकारी भोगीराम आदिवासी का कनेक्शन शिवपुरी से होना सामने आया था। हालांकि शिवपुरी के विभागीय अधिकारियों ने शिवपुरी से कोई कनेक्शन नहीं होने की बात कही थी। माधव टाइगर रिजर्व में बाघों सहित अन्य वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए पार्क प्रबंधन अपनी पैदल गश्त में और कसावट करने जा रहा है। जहां जंगल में घुसने वाले मुख्य रास्ते हैं वहां खुफिया तंत्र को और मजबूत करेगा। जिससे बाहरी लोगों के जंगल में प्रवेश होते ही तत्काल सूचना मिल सके। रिजर्व एरिया में लगे कैमरों से भी नजर रखी जा रही है।