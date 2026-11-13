लाड़ली बहना योजना की 42वीं किस्त जारी, सीएम ने शिवपुरी के कार्यक्रम से ट्रांसफर किए रुपये

नईदुनिया प्रतिनिधि, शिवपुरी। दीपावली के बाद प्रदेश की लाड़ली बहनों के लिए शुक्रवार का दिन खास है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 13 नवंबर को मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना की 42वीं किस्त जारी की। इसके तहत प्रदेश की करीब 1 करोड़ 24 लाख 81 हजार पात्र महिलाओं के बैंक खातों में 1500-1500 रुपये की राशि अंतरित की गई।

सिंगल क्लिक के माध्यम से कुल 1831 करोड़ 77 लाख रुपये से अधिक की राशि बहनों के खातों में पहुंचाई गई।