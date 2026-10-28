धीरेंद्र शास्त्री ने करवा चौथ को बताया 'खसम पूजन-दिवस', बोले- 1 दिन व्रत, 364 दिन ताने

नईदुनिया प्रतिनिधि, शिवपुरी। बागेश्वर धाम के कथावाचक पं. धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री एक बार फिर अपने मजाकिया अंदाज को लेकर चर्चा में हैं। शिवपुरी जिले के करैरा में चल रही सात दिवसीय श्रीराम कथा के दौरान उन्होंने करवा चौथ को लेकर ऐसा बयान दिया जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

कथा के ‘सीधी बात’ सत्र में एक श्रद्धालु ने उनसे करवा चौथ व्रत के महत्व को लेकर सवाल पूछा था। इसी सवाल के जवाब में शास्त्री ने हंसी-मजाक में करवा चौथ का नया नाम 'खसम पूजन दिवस' रख दिया। शास्त्री ने कहा, 'पत्नियां पति की लंबी उम्र के लिए एक दिन पूरे नियम, श्रद्धा से व्रत रखती हैं, लेकिन बाकी 364 दिन पतियों को ताने मारती हैं।'