दिग्विजय सिंह ने साधा RSS और BJP पर निशाना, कहा- दोनों मिलकर प्रदेश को लूट रहे

नईदुनिया प्रतिनिधि, शिवपुरी। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने मंगलवार को शिवपुरी प्रवास के दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने आरएसएस पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगाते हुए इसे भ्रष्टाचार का अंग करार दिया।
दिग्विजय सिंह ने कहा कि आरएसएस और भाजपा दोनों मिलकर देश और प्रदेश को लूट रहे हैं। उनका कहना था कि प्रदेश में भाजपा नेताओं, अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच भ्रष्टाचार को संरक्षण देने की पार्टनरशिप चल रही है।
सारी लड़ाई पैसे की
नगर पालिकाओं में अध्यक्ष और भाजपा पार्षदों के बीच हो रही खींचतान और उन पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों पर कार्रवाई न होने को लेकर पूछे गए सवाल पर दिग्विजय बोले कि यह सारी लड़ाई पैसे की है। आरएसएस भी अब ईमानदार नहीं रही, कार्यकर्ता बेईमान हो चुके हैं। एक जमाने में आरएसएस के लोग चना खाकर प्रचार करते थे और साइकिल पर चलते थे, पर आज वे भ्रष्टाचार का हिस्सा बन चुके हैं। भाजपा और संघ मिलकर प्रदेश को लूट रहे हैं।
पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि नगर पालिकाओं में जितनी भी लड़ाई चल रही है, वह शुद्ध रूप से पैसे और भ्रष्टाचार की है। यही कारण है कि पहले सरकार कहती थी दो-तिहाई बहुमत होगा तो अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाएगा, लेकिन अब कहा जा रहा है कि अविश्वास प्रस्ताव खाली और भरी कुर्सियों के हिसाब से होगा।
उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार का मॉडल ऑफ गवर्नेंस ही ऐसा है, जिसमें अधिकारी, कर्मचारी और नेता मिलकर काम करते हैं, ठेके लेते हैं और कमीशन बांटते हैं। दिग्विजय का कहना था – जब अधिकारी, कर्मचारी और नेता मिलकर काम करेंगे तो यह रिश्ता ‘पार्टनरशिप’ का हो जाएगा, जबकि नेता की जिम्मेदारी होती है कि काम ईमानदारी से हो। आज हालत यह है कि अगर एक लाख का प्रोजेक्ट है तो उसका 30 से 40 प्रतिशत रिश्वत में ही चला जाता है।
सांसद और विधायक कमीशन पर देते हैं निधि
दिग्विजय सिंह ने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा के अधिकांश सांसद और विधायक, सांसद निधि और विधायक निधि भी कमीशन पर देते हैं। यहां तक कि केंद्र और राज्य सरकार से पंचायतों को मिलने वाला पैसा भी 15-20 प्रतिशत कमीशन पर देना पड़ता है। उनके अनुसार आज स्थिति यह है कि ‘तुम भी खाओ और हमें भी खिलाओ’ का फार्मूला चल रहा है, जिससे भ्रष्टाचार की पार्टनरशिप और मजबूत होती जा रही है।
