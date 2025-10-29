दिग्विजय सिंह ने साधा RSS और BJP पर निशाना, कहा- दोनों मिलकर प्रदेश को लूट रहे

नईदुनिया प्रतिनिधि, शिवपुरी। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने मंगलवार को शिवपुरी प्रवास के दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने आरएसएस पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगाते हुए इसे भ्रष्टाचार का अंग करार दिया।

दिग्विजय सिंह ने कहा कि आरएसएस और भाजपा दोनों मिलकर देश और प्रदेश को लूट रहे हैं। उनका कहना था कि प्रदेश में भाजपा नेताओं, अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच भ्रष्टाचार को संरक्षण देने की पार्टनरशिप चल रही है। सारी लड़ाई पैसे की नगर पालिकाओं में अध्यक्ष और भाजपा पार्षदों के बीच हो रही खींचतान और उन पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों पर कार्रवाई न होने को लेकर पूछे गए सवाल पर दिग्विजय बोले कि यह सारी लड़ाई पैसे की है। आरएसएस भी अब ईमानदार नहीं रही, कार्यकर्ता बेईमान हो चुके हैं। एक जमाने में आरएसएस के लोग चना खाकर प्रचार करते थे और साइकिल पर चलते थे, पर आज वे भ्रष्टाचार का हिस्सा बन चुके हैं। भाजपा और संघ मिलकर प्रदेश को लूट रहे हैं।