अस्पताल परिसर में BMO पर कट्टा तानकर पैसे मांगने वाला ड्रेसर गिरफ्तार, जेल भेजा गया, दहशत में स्टाफ

नईदुनिया प्रतिनिधि शिवपुरी। कोलारस थानांतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोलारस परिसर में घुसकर बीएमओ के ऊपर कट्टा तानकर शराब पीने के लिए अवैध रूप से पैसे मांगने वाले ड्रेसर को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपित के खिलाफ बीएमओ की शिकायत पर आपराधिक प्रकरण दर्ज कर लिया गया है।
उल्लेखनीय है कि लुकवासा स्वास्थ्य केंद्र में ड्रेसर के रूप में पदस्थ मनीष नाजगढ़ बुधवार की शाम करीब 4 बजे कोलारस बीएमओ डा संजय राठौर के केबिन में अवैध कट्टा और जिंदा राउंड लेकर पहुंचा। बीएमओ के सामने ही कट्टे में राउंड लोड किया तथा बीएमओ को डराया धमकाया और पैसों की मांग की। इसके बाद वह कट्टा लेकर पूरे अस्पताल में घूमा और दहशत फैलाई।
बीएमओ के अनुसार वह करीब एक घंटा 30 मिनट तक पूरे अस्पताल में कर्मचारियों को भयभीत करता हुआ घूमता रहा। मामले की शिकायत पुलिस को दर्ज करवाई गई। पुलिस ने सूचना के आधार पर मामले की विवेचना शुरू की गई। इस पूरे मामले में बीएमओ के पत्र के उपरांत सीएमएचओ डा संजय ऋषिश्वर ने ड्रेसर को निलंबित कर दिया था।
इसी क्रम में पुलिस ने आरोपित को देर रात अवैध कट्टे व जिंदा राउंड के साथ गिरफ्तार कर उसके खिलाफ अवैध रूप से पैसे मांगने व गाली देने की धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया। गुरुवार को आरोपित को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे उपजेल कोलारस भेज दिया गया।