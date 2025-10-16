मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    अस्पताल परिसर में BMO पर कट्टा तानकर पैसे मांगने वाला ड्रेसर गिरफ्तार, जेल भेजा गया, दहशत में स्टाफ

    MP News: मध्य प्रदेश के शिवपुरी में परिसर में घुसकर बीएमओ के ऊपर कट्टा तानकर शराब पीने के लिए अवैध रूप से पैसे मांगने वाले ड्रेसर को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बीएमओ के अनुसार वह करीब एक घंटा 30 मिनट तक पूरे अस्पताल में कर्मचारियों को भयभीत करते हुए घूमता रहा।

    By Devendra Samadhiya
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Thu, 16 Oct 2025 07:55:33 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 16 Oct 2025 07:55:33 PM (IST)
    अस्पताल परिसर में BMO पर कट्टा तानकर पैसे मांगने वाला ड्रेसर गिरफ्तार, जेल भेजा गया, दहशत में स्टाफ
    अस्पताल परिसर में कट्टा लहराकर दहशत फैलाता ड्रेसर मनीष नाजगढ़

    HighLights

    1. ड्रेसर को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है
    2. बीएमओ की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया गया है
    3. गुरुवार को आरोपित को न्यायालय में पेश किया गया

    नईदुनिया प्रतिनिधि शिवपुरी। कोलारस थानांतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोलारस परिसर में घुसकर बीएमओ के ऊपर कट्टा तानकर शराब पीने के लिए अवैध रूप से पैसे मांगने वाले ड्रेसर को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपित के खिलाफ बीएमओ की शिकायत पर आपराधिक प्रकरण दर्ज कर लिया गया है।

    ड्रेसर ने पूरे अस्पताल में दहशत फैलाई

    उल्लेखनीय है कि लुकवासा स्वास्थ्य केंद्र में ड्रेसर के रूप में पदस्थ मनीष नाजगढ़ बुधवार की शाम करीब 4 बजे कोलारस बीएमओ डा संजय राठौर के केबिन में अवैध कट्टा और जिंदा राउंड लेकर पहुंचा। बीएमओ के सामने ही कट्टे में राउंड लोड किया तथा बीएमओ को डराया धमकाया और पैसों की मांग की। इसके बाद वह कट्टा लेकर पूरे अस्पताल में घूमा और दहशत फैलाई।


    पुलिस ने शुरू की जांच

    बीएमओ के अनुसार वह करीब एक घंटा 30 मिनट तक पूरे अस्पताल में कर्मचारियों को भयभीत करता हुआ घूमता रहा। मामले की शिकायत पुलिस को दर्ज करवाई गई। पुलिस ने सूचना के आधार पर मामले की विवेचना शुरू की गई। इस पूरे मामले में बीएमओ के पत्र के उपरांत सीएमएचओ डा संजय ऋषिश्वर ने ड्रेसर को निलंबित कर दिया था।

    इसी क्रम में पुलिस ने आरोपित को देर रात अवैध कट्टे व जिंदा राउंड के साथ गिरफ्तार कर उसके खिलाफ अवैध रूप से पैसे मांगने व गाली देने की धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया। गुरुवार को आरोपित को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे उपजेल कोलारस भेज दिया गया।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.