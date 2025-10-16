अस्पताल परिसर में BMO पर कट्टा तानकर पैसे मांगने वाला ड्रेसर गिरफ्तार, जेल भेजा गया, दहशत में स्टाफ

नईदुनिया प्रतिनिधि शिवपुरी। कोलारस थानांतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोलारस परिसर में घुसकर बीएमओ के ऊपर कट्टा तानकर शराब पीने के लिए अवैध रूप से पैसे मांगने वाले ड्रेसर को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपित के खिलाफ बीएमओ की शिकायत पर आपराधिक प्रकरण दर्ज कर लिया गया है।

ड्रेसर ने पूरे अस्पताल में दहशत फैलाई उल्लेखनीय है कि लुकवासा स्वास्थ्य केंद्र में ड्रेसर के रूप में पदस्थ मनीष नाजगढ़ बुधवार की शाम करीब 4 बजे कोलारस बीएमओ डा संजय राठौर के केबिन में अवैध कट्टा और जिंदा राउंड लेकर पहुंचा। बीएमओ के सामने ही कट्टे में राउंड लोड किया तथा बीएमओ को डराया धमकाया और पैसों की मांग की। इसके बाद वह कट्टा लेकर पूरे अस्पताल में घूमा और दहशत फैलाई।