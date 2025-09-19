MP में किसान की पिटाई, नायब तहसीलदार ने मारा थप्पड़, जीतू पटवारी बोले- अत्याचार बर्दाश्त नहीं करेंगे

नईदुनिया प्रतिनिधि, शिवपुरी। करैरा में शुक्रवार दोपहर खाद के टोकन के लिए लाइन में लगे किसान को नायब तहसीलदार द्वारा थप्पड़ मारने का आरोप लगा है। तहसीलदार कल्पना शर्मा ने कहा कि किसान व्यवस्था बिगाड़ रहा था। हंगामे के बाद वहां पहुंचे किसान कांग्रेस के नेता मान सिंह फौजी ने पीड़ित किसान की बात मोबाइल पर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी से करवाई। पटवारी ने कहा कि किसानों पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
कलेक्टर से शिकायत कर नायब तहसीलदार पर कार्रवाई कराई जाएगी। जानकारी के अनुसार खाद वितरण केंद्र पर टोकन लेने के लिए किसानों की लाइन लगी थी। आरोप है कि इसी दौरान लाइन में धक्का-मुक्की के दौरान हाथरस गांव निवासी महेंद्र राजपूत को नायब तहसीलदार विजय त्यागी ने थप्पड़ मारा। एक किसान ने इसका वीडियो बना लिया, लेकिन नायब तहसीलदार ने पुलिसकर्मियों की मदद से किसान का मोबाइल छीन कर वीडियो डिलीट करवा दिया।
इस बात पर वहां आक्रोश की स्थिति हो गई। महेंद्र का कहना था कि वह पहले अलग लाइन में खड़ा था, जब देखा कि दूसरी लाइन में भीड़ कम है तो वह वहां लगने गया। तभी नायब तहसीलदार ने पकड़कर थप्पड़ मार दिया और डांटकर उसी लाइन में खड़े रहने के लिए कहा। तहसीलदार कल्पना शर्मा ने बताया कि किसान लाइन में लगकर टोकन ले चुका था।
दोबारा से वहीं पर लाइन में लगने का प्रयास कर रहा था, इसका विरोध वहां मौजूद किसानों ने किया, जिस पर नायब तहसीलदार विजय त्यागी ने व्यवस्था बनाने के क्रम में उसे लाइन में लगने से रोका। धक्कामुक्की हुई थी, न कि थप्पड़ मारा गया। प्रत्यक्षदर्शी किसानों के बयान ले लिए हैं।