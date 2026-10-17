शिवपुरी में किसानों का गुस्सा फूटा: मूंगफली के दाम अचानक गिरने पर करैरा मंडी के बाहर किया चक्काजाम, दो दिन पहले मिल रहे थे 7 हजार दाम

नईदुनिया न्यूज, करैरा-शिवपुरी। करैरा कृषि उपज मंडी के बाहर शनिवार को मूंगफली के दामों को लेकर किसानों ने सड़क पर जाम लगाकर प्रदर्शन किया। किसानों का आरोप है कि व्यापारियों द्वारा मूंगफली की खरीद 6 हजार रुपये प्रति क्विंटल से अधिक कीमत पर नहीं की जा रही है, जबकि दो दिन पहले तक मूंगफली 7 हजार रुपये प्रति क्विंटल तक बिक रही थी। अचानक कीमतों में आई गिरावट से नाराज किसानों ने मंडी गेट के बाहर जाम लगा दिया।

मूंगफली की खरीदी मंडी के बजाय निजी गोदामों पर किसानों का कहना है कि शुरुआत में व्यापारियों द्वारा मूंगफली के अच्छे दाम दिए जा रहे थे, लेकिन अचानक खरीद के भाव घटाकर 6 हजार रुपये प्रति क्विंटल कर दिए गए। इससे किसानों को अपनी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। किसानों ने यह भी आरोप लगाया कि मूंगफली की खरीदी मंडी के बजाय निजी गोदामों पर की जा रही है।