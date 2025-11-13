शिवपुरी में छात्रा से दोस्ती नहीं कराई तो छात्र की छाती पर अड़ाया कट्टा, दोनों पक्ष पहुंचे थाने

नईदुनिया प्रतिनिधि शिवपुरी। कोतवाली थानांतर्गत नबाब साहब रोड पर एक कोचिंग पढ़ने जाने वाले कक्षा-दस के दो छात्रों में महज इसलिए झगड़ा हो गया कि एक छात्र ने दूसरे छात्र की बात कोचिंग पर ही पढ़ने वाली एक लड़की से नहीं करवाई। हालात यहां तक पहुंच गए कि छात्र की छाती पर कट्टा लगाकर उसकी मारपीट तक की गई।

माधव नगर निवासी संजय का कहना है कि उसका बेटा और बेटी दोनों कक्षा 10 के छात्र हैं। दोनों नबाब साहब रोड पर स्थित एक कोचिंग पर पढ़ने जाते हैं। वहीं पर अभि (परिवर्तित नाम) नामक एक अन्य छात्र पढ़ने आता है। संजय के अनुसार अभि, उसके बेटे पर दबाव बना रहा था कि वह कोचिंग पर पढ़ने वाली एक छात्रा से उसकी दोस्ती करवा दे। बकौल संजय जब उसके बेटे ने ऐसा करने से मना कर दिया तो 11 नवंबर को अभि अपने साथ कुछ लड़कों को लेकर पहुंचा और उसकी छाती पर कट्टा अड़ाकर उसे धमकी दी कि वह अगर लड़की से बात नहीं करवाएगा तो उसे गोली मार देंगे।