दहेज के लिए पति ने कुल्हाड़ी से की पत्नी की हत्या, महिलाओं के कपड़े पहनकर भागा आरोपी गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, शिवपुरी। जिले के दिनारा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले चंदवारा गांव में दहेज में कार नहीं मिलने पर पति ने नाराज होकर अपनी पत्नी की हत्या कर दी। 7 नवंबर को आरोपी अभिषेक यादव ने घटना को अंजाम दिया था। पत्नी की हत्या के बाद वह महिलाओं के कपड़े पहनकर घर से भाग गया था और सबूत मिटाने का काम किया था।

मामले को गंभीरता से लेते हुए मृतिका के स्वजन ने हत्या सहित दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए थाने में मामला दर्ज कराया था। आरोपी पति ने कबूली हत्या, कुल्हाड़ी जप्त घटना के बाद से आरोपी की तलाश थी जिसे शनिवार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जब पुलिस ने उससे पूछताछ की तो अभिषेक ने उसकी पत्नी गुड़िया यादव की हत्या करना स्वीकार किया । उसके पास से घटना में उपयोग लाई गई कुल्हाड़ी भी जप्त की गई है।