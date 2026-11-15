दहेज के लिए पति ने कुल्हाड़ी से की पत्नी की हत्या, महिलाओं के कपड़े पहनकर भागा आरोपी गिरफ्तार
मामले को गंभीरता से लेते हुए मृतिका के स्वजन ने हत्या सहित दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए थाने में मामला दर्ज कराया था।
Publish Date: Sun, 15 Nov 2026 11:36:46 AM (IST)Updated Date: Sun, 15 Nov 2026 11:37:27 AM (IST)
HighLights
- दहेज में कार न मिलने पर की हत्या
- महिलाओं के कपड़े पहनकर भागा था आरोपी
- सात दिन बाद पुलिस ने किया गिरफ्तार
नईदुनिया प्रतिनिधि, शिवपुरी। जिले के दिनारा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले चंदवारा गांव में दहेज में कार नहीं मिलने पर पति ने नाराज होकर अपनी पत्नी की हत्या कर दी। 7 नवंबर को आरोपी अभिषेक यादव ने घटना को अंजाम दिया था। पत्नी की हत्या के बाद वह महिलाओं के कपड़े पहनकर घर से भाग गया था और सबूत मिटाने का काम किया था।
मामले को गंभीरता से लेते हुए मृतिका के स्वजन ने हत्या सहित दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए थाने में मामला दर्ज कराया था।
आरोपी पति ने कबूली हत्या, कुल्हाड़ी जप्त
घटना के बाद से आरोपी की तलाश थी जिसे शनिवार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जब पुलिस ने उससे पूछताछ की तो अभिषेक ने उसकी पत्नी गुड़िया यादव की हत्या करना स्वीकार किया । उसके पास से घटना में उपयोग लाई गई कुल्हाड़ी भी जप्त की गई है।
5 साल पहले हुई थी शादी
मृतका के स्वजन ने पुलिस को बताया था कि दहेज में गाड़ी की मांग की गई थी कार नहीं मिलने पर वह लगातार उनकी बेटी को प्रताड़ित करता था और मारपीट करता था। उनकी बेटी की करीब 5 साल पहले शादी हुई थी उसके बाद से वह लगातार प्रताड़ित करता चला रहा था। अब उसने उसकी हत्या कर दी। दिनारा थाना प्रभारी अरविंद सारी ने मीडिया को बताया कि गिरफ्तार आरोपित अभिषेक ने उसकी पत्नी की हत्या करना स्वीकार किया है। साथी घटना में उपयोग की गई कुल्हाड़ी जप्त की गई है।