पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बड़ा बयान, बोले- 'ब्राह्मणों ने राज किया ही नहीं तो शोषण कहां से कर लिया'

नईदुनिया प्रतिनिधि, शिवपुरी। भाजपा में ब्राह्मणों की भूमिका को लेकर चल रही चर्चाओं और शोषण के आरोपों का खंडन करते हुए पूर्व गृह मंत्री डॉ. नरात्तम मिश्रा ने सवाल उठाते हुए कहा कि, ब्राह्मणों ने राज किया ही नहीं तो शोषण कहां से कर लिया। उन्होंने ब्राह्मण समाज को 'शासक नहीं, संस्कृति का वाहक' के तौर पर पेश किया।

'जुगनुओं ने शराब पी ली है, अब तो सूरज को गालियां देंगे'...

दरअसल, वे रविवार को शिवपुरी शहर में ब्राह्मण समाज के सम्मेलन में शामिल होने आए थे। इस दौरान उन्होंने आलोचना की वजह को सत्ता या इतिहास से नहीं, बल्कि ‘ईर्ष्या' से जोड़ा।

इसके लिए उन्होंने जुगनू और सांप की कहानी का सहारा लिया। इस कहानी के जरिए उनका सीधा संदेश था कि ब्राह्मणों पर हमला तर्क पर नहीं, उनकी सामाजिक-धार्मिक चमक से हो रही जलन पर आधारित है।

उन्होंने अपने चिर-परिचित शायराना अंदाज में कहा कि, 'जुगनुओं ने शराब पी ली है, अब तो सूरज को गालियां देंगे'...।

अंदर के बंटवारे पर भी चोट की

कार्यक्रम के बाद मीडिया उनसे पूछा कि आप ब्राह्मणों को जगा रहे हैं, भाजपा में ब्राह्मण राजनीति किस स्तर पर है। इस पर उन्होंने कहा कि 'सर्वोच्च स्तर पर है'। उन्होंने गुना-शिवपुरी में जमीन तलाशने के प्रयासों को भी सिरे से खारिज कर दिया। पूर्व गृह मंत्री डॉ. मिश्रा ने मंच से सिर्फ बाहर के विरोधियों को ही नहीं, अंदर के बंटवारे पर भी चोट की। उन्होंने मंच से सनाढ्य, भार्गव, कान्यकुब्ज में बंटे ब्राह्मणों को नसीहत देते हुए कहा कि अरे मत बंटो मेरे दोस्तों। मेरी मान भी जाओ मेरी जान। जहां हो वहां इकट्ठे हो जाओ, कोई आपके पासंग में नहीं आने वाला।