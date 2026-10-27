कोटा में शिवपुरी के जेईई छात्र ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, छह महीने पहले ही कोचिंग करने गया था राजस्थान

नईदुनिया प्रतिनिधि, शिवपुरी। सिरसौद थाना क्षेत्र के रातीकिरार निवासी 18 वर्षीय छात्र अजीत धाकड़ ने राजस्थान के कोटा स्थित अपने पीजी के कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वह जवाहर नगर इलाके में रहकर जेईई की तैयारी कर रहा था।

खिड़की से झांकने पर अजीत का शव फंदे पर लटका दिखा

रविवार रात करीब 10 बजे जब साथी छात्र उसे टहलने बुलाने गए, तो कमरा अंदर से बंद मिला। खिड़की से झांकने पर उसका शव फंदे पर लटका दिखाई दिया, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई।

सुसाइड नोट नहीं मिला