सिंधिया के महल का बिल 1500 रुपये, तो जनता के घर स्मार्ट मीटर क्यों: जीतू पटवारी

नईदुनिया प्रतिनिधि, शिवपुरी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार सोमवार को शिवपुरी में कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण कार्यक्रम में पहुंचे। प्रशिक्षण के बाद प्रेस से चर्चा में पटवारी ने संगठन से लेकर स्मार्ट मीटर, किसानों की जमीन, कर्ज और शिवपुरी की गरीबी तक हर मुद्दे पर भाजपा सरकार को घेरा।

महल का बिल 1500, तो जनता पर स्मार्ट मीटर क्यों जीतू पटवारी ने स्मार्ट मीटर के मुद्दे पर सवाल उठाते हुए कहा कि आपके सबके घर में स्मार्ट मीटर हैं, अगर यह जनता की भलाई के लिए है तो यह स्मार्ट मीटर सिंधिया जी के महल में क्यों नहीं लगाया। वहां 350 कमरों का 1500 रुपये बिल आया। अगर स्मार्ट मीटर जनता की भलाई का है, तो महल में भी लगना था।

उन्होंने भाजपा सरकार को अली बाबा, चालीस चोर की सरकार बताते हुए कहा कि यह हर विभाग पर माफिया के कब्जे वाली सरकार है। विद्युत विभाग पर भी माफिया का कब्जा है, इसलिए कांग्रेस स्मार्ट मीटर का विरोध करती है। किसानों की जमीन पर बोले पटवारी किसानों के मुद्दे पर पटवारी ने कहा कि बाहर के लोग यहां पट्टे पर किसानों की जमीनें लेते हैं, अपने संसाधनों से खेती करते हैं और टमाटर सब जगह भेजते हैं। फिर यहां का किसान उन्नत क्यों नहीं हुआ। यह किसकी जिम्मेदारी थी।