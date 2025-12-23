पूर्व विधायक के पोते समेत 3 युवकों पर जूनियर डॉक्टरों का ताबड़तोड़ हमला, शिवपुरी मेडिकल कॉलेज की घटना

नईदुनिया प्रतिनिधि, शिवपुरी। कोतवाली थानांतर्गत मेडिकल कॉलेज के बाहर चाय की दुकान पर पूर्व विधायक ओम प्रकाश खटीक के पोते व व्यवसाई राजकुमार खटीक के बेटे देबू सहित युवा भाजपा नेता प्रशांत राठौर और कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष के बेटे नलिन पंडित पर जूनियर डॉक्टरों ने हमला कर दिया।
इतना ही नहीं जब उक्त तीनों लोग अपनी जान बचाने के लिए वहां से कार लेकर भागे तो जूनियर डॉक्टरों ने बाइकों पर सवार होकर उनका पीछा किया और कार पर पथराव भी किया, जिससे कार का कांच फूट गया और गेट आदि डेमेज हो गए। इस मामले में पुलिस ने पांच से छह अज्ञात आरोपितों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण कायम कर मामले की विवेचना शुरू कर दी है।
पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी कैमरों आदि से आरोपितों की पहचान की जाएगी। कुर्सी को लेकर हुआ विवादपुलिस के अनुसार जिस होटल पर युवक चाय पीने के लिए पहुंचे थे, वहां पर कुछ जूनियर डॉक्टर भी चाय-सिगरेट पी रहे थे।
जूनियर डॉक्टरों ने अपनी एप्रेन एक कुर्सी पर रखी हुई थी। इस पर चाय पीने गए उक्त युवकों ने जूनियर डॉक्टरों से एप्रेन हटाने के लिए कहा। जूनियर डॉक्टर द्वारा एप्रेन नहीं हटाने पर मुंहवाद की स्थिति बनी। इसके बाद जूनियर डॉक्टरों ने एक राय होकर उक्त युवकों पर हमला बोल दिया।
युवकों की मारपीट करने के बाद जूनियर डॉक्टरों का एक दल कोतवाली पहुंच गया। वहां उन्होंने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि इन लोगों ने भी कुछ जूनियर डॉक्टरों की मारपीट की है।
इस पर पुलिस ने कहा कि अगर कोई घायल है तो वह यहां क्यों नहीं आया। इस पर जूनियर डॉक्टर कोई जवाब नहीं दे सके। यहां दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हो गई। हालात हाथापाई तक के आ गए, हालांकि पुलिस के हस्तक्षेप के चलते मारपीट नहीं हो सकी।
पुलिस ने जूनियर डॉक्टरों को सुरक्षा के मद्देनजर कोतवाली में बिठा लिया। टीआई से बोले, क्रिया की प्रतिक्रिया तो होगीजब टीआई कृपाल सिंह राठौड़ ने जूनियर डॉक्टरों को समझाइश देने का प्रयास करते हुए कहा कि बेवजह के झगड़े अच्छी बात नहीं है।
तुम लोग यहां पढ़ने आए हो और रोजाना झगड़े करोगे तो पुलिस एफआईआर भी दर्ज हो सकती है। इस पर जूनियर डॉक्टरों ने बेहद कड़क आवाज में टीआई को यहां तक कह दिया कि क्रिया की प्रतिक्रिया तो होगी चाहे फिर कुछ भी होता रहे।