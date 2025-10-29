MP Road Accident: खाद लेने जा रहे किसानों को ट्रक ने रौंदा, एक की मौत; फतेहपुर चौराहे पर दर्दनाक हादसा

मेरी खबरें
    MP News: खाद लेने के लिए किसान इतने परेशान हैं कि आधी रात को नींद से जागकर खाद की लाइन में लगने के लिए गोदाम पर पहुंच रहे हैं। इसी क्रम में बुधवार की अलसुबह शिवपुरी के कोतवाली थानांतर्गत फतेहपुर चौराहे पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने खाद लेने के लिए जा रहे तीन किसानों को टक्कर मार दी।

    By Digital Desk
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Wed, 29 Oct 2025 03:27:08 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 29 Oct 2025 03:27:28 PM (IST)
    1. खाद लेने जा रहे किसानों को ट्रक ने मारी टक्कर।
    2. शिवपुरी के फतेहपुर चौराहे पर दर्दनाक हादसा।
    3. किसानों को खाद खत्म होने का सता रहा था डर।

    नईदुनिया प्रतिनिधि शिवपुरी। जिले में किसान खाद के लिए बेहद परेशान है, हालात यह हो गए हैं कि कोई पूरी रात खात के गोदामों के बाहर सोकर निकाल रहा है तो कोई आधी रात को नींद से जागकर खाद की लाइन में लगने के लिए गोदाम पर पहुंच रहा है।

    इसी क्रम में बुधवार की अलसुबह शिवपुरी के कोतवाली थानांतर्गत फतेहपुर चौराहे पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने खाद लेने के लिए जा रहे तीन किसानों को टक्कर मार दी।

    हादसे में एक किसान की मौके पर ही मौत हो गई जबकि दो किसान घायल हो गए। उन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल भर्ती करवाया गया है।

    जानकारी के अनुसार गुड़ा निवासी महाराज सिंह पाल के पुत्र भरत पाल उम्र 22 साल, विशाल उम्र 20 साल व ग्राम ईटमा निवासी जंडले पुत्र साहब सिंह पाल उम्र 20 साल बुधवार की अल सुबह 4 बजे जागकर खाद लेने के लिए लुधावली स्थित खाद के गोदाम पर आ रहे थे, ताकि जल्दी पहुंचकर लाइन में आगे लग जाएं और जल्दी से खाद प्राप्त कर सकें।


    जब यह तीनों बाइक से शिवपुरी के फतेहपुर चौराहे पर पहुंचे तभी एक ट्रक के चालक ने तेजी व लापरवाही से वाहन चलाते हुए बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में भरत पाल की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि विशाल और जंडेल घायल हो गए। दोनों घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल भर्ती करवाया गया है। पुलिस ने मामले की विवेचना शुरू कर दी है।

    खाद खत्म होने का सता रहा था डर

    अगर विशाल की मानें तो वह कल भी खाद लेने के लिए गोदाम पर आए थे, परंतु दिन भर लाइन में लगने के बाबजूद उन्हें खाद नहीं मिला था। विभाग के कर्मचारियों ने शाम 5 बजे तक खाद वितरण किया था। ऐसे में उन्हे आशंका थी कि अगर वह लेट पहुंचे तो शायद खाद खत्म न हो जाए। यही वजह रही कि वह जल्दी उठकर बाइक से शिवपुरी आ रहे थे, ताकि लाइन में आगे लग सकें। ऐसे में खाद मिलने की उम्मीद बढ़ जाएगी।

