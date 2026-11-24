नईदुनिया प्रतिनिधि, शिवपुरी। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में मंगलवार सुबह एक चलती इलेक्ट्रिक स्कूटी में अचानक आग लग गई। फिजिकल थाना क्षेत्र के दो बत्ती चौराहे पर हुई इस घटना से कुछ देर के लिए अफरा-तफरी मच गई। स्कूटी से चिंगारियां निकलने के बाद देखते ही देखते आग की लपटें उठने लगीं।

ड्राइवर ने तुरंत वाहन सड़क किनारे खड़ा किया और सुरक्षित दूरी पर चला गया। कुछ ही मिनट में पूरी स्कूटी जलकर राख हो गई। गनीमत रही कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। दो बत्ती चौराहे पर अचानक लगी आग जानकारी के अनुसार, घटना मंगलवार सुबह करीब 8:30 बजे की है। अंडे का ठेला लगाने वाले नीरज राठौर की इलेक्ट्रिक स्कूटी उनका बेटा चला रहा था। वह गुलाब साहब की दरगाह की ओर से माधव चौक की तरफ जा रहा था। इसी दौरान दो बत्ती चौराहे के पास स्कूटी से अचानक चिंगारियां निकलने लगीं।

स्थिति को भांपते हुए युवक ने तत्काल स्कूटी सड़क किनारे स्टैंड पर खड़ी की और खुद उससे दूर हट गया। इसके कुछ ही देर बाद स्कूटी में तेज आग लग गई। करीब पांच मिनट में वाहन पूरी तरह जल गया और मौके पर केवल उसका जला हुआ ढांचा बचा। लोगों ने पानी डालकर बुझाने की कोशिश की स्कूटी में आग लगते ही आसपास मौजूद लोगों की भीड़ जमा हो गई। स्थानीय लोगों ने पानी डालकर आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन लपटें इतनी तेज थीं कि आग पर काबू नहीं पाया जा सका। देखते ही देखते इलेक्ट्रिक स्कूटी पूरी तरह जलकर क्षतिग्रस्त हो गई।