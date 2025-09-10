शिवपुरी में अवैध खनन करती बैकहो लोडर मशीन जब्त, ड्राइवर पुलिस के सामने भाग निकला

नईदुनिया प्रतिनिधि, शिवपुरी। बदरवास थानांतर्गत घुरवार घाट पर पुलिस व प्रशासन ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए एक बैकहो लोडर मशीन को अवैध खनन करते हुए जब्त किया है। इसके अलावा बैकहो लोडर मशीन का चालक पुलिस और प्रशासन की आंखों के सामने कूद कर भागने में सफल रहा और पुलिस व प्रशासन की टीम मुंह ताकती रह गई।

जानकारी के अनुसार बदरवास तहसीलदार को सूचना मिली कि घुरवार घाट पर रेत माफिया जेसीबी से अवैध खनन करने में लगे हुए हैं। सूचना पर बदरवास तहसीलदार राजस्व अमले और पुलिस बल को साथ लेकर कार्रवाई के लिए पहुंचे। टीम के पहुंचने से पहले ही वहां से ट्रैक्टर आदि भागने में सफल हो गए। एक बैकहो लोडर मशीन अवैध खनन करते हुए मिली, परंतु पुलिस व प्रशासन की टीम को देखकर चालक भी टीम की आंखों के सामने ही मौके से फरार हो गया और पुलिस व प्रशासन की टीम मूंक दर्शक बनी देखती रह गई। बैकहो लोडर मशीन को जब्त कर थाने में रखवा दिया गया है।

इधर... जनसुनवाई में जनता से जुड़े रहने वाले अधिकारी कर्मचारी रहें मौजूद शिवपुरी कलेक्टर ने मंगलवार को अंतर-विभागीय समीक्षा बैठक का आयोजन कलेक्ट्रेट सभागार में किया। बैठक में सीएम हेल्पलाईन, समय-सीमा पत्रों की लंबित शिकायतों तथा अन्य समसामयिक विषयों की समीक्षा कर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। कलेक्टर रवीन्द्र कुमार चौधरी ने बैठक के दौरान निर्देश दिए कि मंगलवार के दिन आयोजित की जाने वाली जनसुनवाई में भी फील्ड से जुड़े एवं जनता से सीधे संपर्क में रहने वाले अधिकारी उपस्थित रहें, ताकि ज्यादातर समस्याओं का समाधान आसानी से हो सके, इसके अलावा शिकायत की वस्तुस्थिती भी समझ में आ सके। इसके अलावा कलेक्टर ने कहा कि सीएम समाधान आनलाइन में आवश्यक रूप से उपस्थित हो, पृथक से किसी अधिकारी को सूचना नहीं दी जाएगी। शिकायतों को फोर्स क्लोज के आधार पर बंद कराने से पूर्व परीक्षण करें कलेक्टर ने सभी जिला अधिकारियों से कहा कि सीएम हेल्पलाईन की शिकायतों को फोर्स क्लोज के आधार पर बंद कराने से पूर्व परीक्षण करें एवं उक्त शिकायतों को संतुष्टि के आधार पर बंद कराने के प्रयास करें। उन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड, यूरिया खाद्य उठाव, वितरण का प्रत्येक दिन का अपडेट जारी करें। उन्होंने कहा कि अधिकारी शिकायतों का शीघ्र निराकरण करें और अपने विभाग को ए ग्रेड में लाने के लिए प्रयासरत रहे।