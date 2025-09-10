मेरी खबरें
    शिवपुरी में अवैध खनन करती बैकहो लोडर मशीन जब्त, ड्राइवर पुलिस के सामने भाग निकला

    शिवपुरी के बदरवास थानांतर्गत घुरवार घाट पर पुलिस और प्रशासन ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक बैकहो लोडर मशीन को अवैध खनन करते हुए जब्त किया है। मशीन का ड्राइवर पुलिस को चकमा देकर मौके से फरार हो गया।

    By Prashant Pandey
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Wed, 10 Sep 2025 01:03:09 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 10 Sep 2025 02:02:10 PM (IST)
    शिवपुरी में अवैध खनन करती बैकहो लोडर मशीन जब्त, ड्राइवर पुलिस के सामने भाग निकला
    रेत खनन के अवैध कार्य में लगी बैकहो लोडर मशीन, पुलिस-प्रशासन की टीम ने जब्त किया।

    HighLights

    1. पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम ने जब्त की बैकहो लोडर मशीन।
    2. पुलिस की आंखों के सामने बैकहो लोडर का ड्राइवर भागकर हुआ फरार।
    3. अवैध खनन के खिलाफ प्रशासन की सख्ती, आगे भी जारी रहेंगी कार्रवाई।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, शिवपुरी। बदरवास थानांतर्गत घुरवार घाट पर पुलिस व प्रशासन ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए एक बैकहो लोडर मशीन को अवैध खनन करते हुए जब्त किया है। इसके अलावा बैकहो लोडर मशीन का चालक पुलिस और प्रशासन की आंखों के सामने कूद कर भागने में सफल रहा और पुलिस व प्रशासन की टीम मुंह ताकती रह गई।

    जानकारी के अनुसार बदरवास तहसीलदार को सूचना मिली कि घुरवार घाट पर रेत माफिया जेसीबी से अवैध खनन करने में लगे हुए हैं। सूचना पर बदरवास तहसीलदार राजस्व अमले और पुलिस बल को साथ लेकर कार्रवाई के लिए पहुंचे। टीम के पहुंचने से पहले ही वहां से ट्रैक्टर आदि भागने में सफल हो गए। एक बैकहो लोडर मशीन अवैध खनन करते हुए मिली, परंतु पुलिस व प्रशासन की टीम को देखकर चालक भी टीम की आंखों के सामने ही मौके से फरार हो गया और पुलिस व प्रशासन की टीम मूंक दर्शक बनी देखती रह गई। बैकहो लोडर मशीन को जब्त कर थाने में रखवा दिया गया है।

    इधर... जनसुनवाई में जनता से जुड़े रहने वाले अधिकारी कर्मचारी रहें मौजूद

    शिवपुरी कलेक्टर ने मंगलवार को अंतर-विभागीय समीक्षा बैठक का आयोजन कलेक्ट्रेट सभागार में किया। बैठक में सीएम हेल्पलाईन, समय-सीमा पत्रों की लंबित शिकायतों तथा अन्य समसामयिक विषयों की समीक्षा कर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। कलेक्टर रवीन्द्र कुमार चौधरी ने बैठक के दौरान निर्देश दिए कि मंगलवार के दिन आयोजित की जाने वाली जनसुनवाई में भी फील्ड से जुड़े एवं जनता से सीधे संपर्क में रहने वाले अधिकारी उपस्थित रहें, ताकि ज्यादातर समस्याओं का समाधान आसानी से हो सके, इसके अलावा शिकायत की वस्तुस्थिती भी समझ में आ सके। इसके अलावा कलेक्टर ने कहा कि सीएम समाधान आनलाइन में आवश्यक रूप से उपस्थित हो, पृथक से किसी अधिकारी को सूचना नहीं दी जाएगी।

    शिकायतों को फोर्स क्लोज के आधार पर बंद कराने से पूर्व परीक्षण करें

    कलेक्टर ने सभी जिला अधिकारियों से कहा कि सीएम हेल्पलाईन की शिकायतों को फोर्स क्लोज के आधार पर बंद कराने से पूर्व परीक्षण करें एवं उक्त शिकायतों को संतुष्टि के आधार पर बंद कराने के प्रयास करें। उन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड, यूरिया खाद्य उठाव, वितरण का प्रत्येक दिन का अपडेट जारी करें। उन्होंने कहा कि अधिकारी शिकायतों का शीघ्र निराकरण करें और अपने विभाग को ए ग्रेड में लाने के लिए प्रयासरत रहे।

    उन्होंने महिला बाल विकास विभाग की लंबित शिकायतों की समीक्षा की और आंगनबाड़ी नियुक्तियों में एसटी वर्ग में आदिवासियों महिलाओं के आवेदन पर प्राथमिकता के आधार पर नियमानुसार निराकरण के निर्देश दिए। स्वास्थ्य विभाग की लंबित शिकायतों की समीक्षा करते हुए कहा कि प्रसूताओं के लंबित आवेदनों का पंजीयन कर शीघ्र भुगतान कराया जाए। इस संबंध में संबंधित अधिकारी को पत्राचार करने के लोक सेवा प्रबंधक को निर्देश दिए।

    पीएम स्वामित्व योजना में लंबित प्रकरणों का निराकरण समयसीमा में करें

    कलेकटर ने पीएम स्वामित्व योजना अंतर्गत शेष रहे ग्रामीण क्षेत्रों का सर्वे कराने एवं लंबित प्रकरणों का समय-सीमा में निराकरण करने के निर्देश दिए। सभी जिला अधिकारियों को उनके विभाग के अंतर्गत सेवानिवृत्त अधिकारी, कर्मचारी के पेंशन, ग्रेच्युटी से संबंधित शिकायतों के शीघ्र निराकरण के निर्देश दिए।

    सीएम के दौरे की तैयारी करें

    कलेक्टर ने आगामी 27 सितंबर को करैरा में मुख्यमंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर सभी विभागों को आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

