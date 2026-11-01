शिवपुरी के पोहरी वन क्षेत्र में मिला तेंदुए का क्षत-विक्षत शव

नईदुनिया प्रतिनिधि शिवपुरी। जिले के पोहरी वन क्षेत्र में शनिवार की शाम प्लांटेशन में एक मृत तेंदुए का क्षत विक्षत शव पड़ा मिला, जो लगभग 10 दिन पुराना लग रहा है। इससे स्पष्ट हो गया कि पिछले दस दिन से कोई वनकर्मी प्लांटेशन में पहुंचा ही नहीं, अन्यथा उसे वो मृत तेंदुआ नजर आ जाता।

पीएम रिपोर्ट में ही सामने आएगी मौत की असल वजह