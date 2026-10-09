शिवपुरी-रन्नौद मार्ग पर दर्दनाक हादसा, 50 यात्रियों से भरी बस खंती में पलटी, महिलाओं-बच्चों समेत 12 घायल

नईदुनिया प्रतिनिधि, शिवपुरी (रन्नौद)। शिवपुरी जिले में रन्नौद-शिवपुरी मार्ग पर स्थित माड़ा घाटी में शुक्रवार दोपहर में एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। शिवपुरी से रन्नौद आ रही रघुवंशी बस अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गहरी खंती में पलट गई। हादसे के बाद बस में सवार यात्रियों में चीख-पुकार मच गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, बस में करीब 40 से 50 यात्री सवार थे। इनमें से 10 से 12 लोगों के घायल होने की खबर है। घायलों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल बताए जा रहे हैं।

गड्ढों से बचने के प्रयास में हादसा प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, माड़ा घाटी मार्ग पर सड़क में जगह-जगह बड़े-बड़े गड्ढे बने हुए हैं। बताया जा रहा है कि इन गड्ढों से बचने के प्रयास में बस चालक ने वाहन को मोड़ा, इसी दौरान बस का संतुलन बिगड़ गया और वह सड़क किनारे गहरी खंती में जा गिरी। हालांकि, हादसे के वास्तविक कारणों की आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है।

ग्रामीणों ने पहुंचकर बचाई यात्रियों की जान बस पलटने की सूचना मिलते ही आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। उन्होंने बस में फंसे यात्रियों को बाहर निकालने में मदद की। घायलों को 108 एंबुलेंस की सहायता से रन्नौद स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर रूप से घायल यात्रियों को जिला अस्पताल रेफर किए जाने की जानकारी सामने आई है। खराब सड़क को लेकर लोगों में आक्रोश हादसे के बाद स्थानीय लोगों में सड़क की बदहाल स्थिति को लेकर नाराजगी है। लोगों का आरोप है कि माड़ा घाटी की सड़क लंबे समय से खराब है और जगह-जगह गड्ढे होने के कारण वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क की मरम्मत के लिए कई बार शिकायत की गई, लेकिन समस्या का स्थायी समाधान नहीं हुआ।