शिवपुरी में बिना परीक्षा 71 छात्राओं को पास करने का मामला, प्रिसिंपल सहित 3 सस्पेंड
यह कार्रवाई कलेक्टर अर्पित वर्मा के प्रतिवेदन के आधार पर की गई है।
Publish Date: Fri, 06 Nov 2026 10:39:01 AM (IST)Updated Date: Fri, 06 Nov 2026 11:01:25 AM (IST)
HighLights
- 71 छात्राओं को किया था प्रमोट
- कलेक्टर के प्रतिवेदन पर कार्रवाई
- जांच में फर्जीवाड़े की पुष्टि
नईदुनिया प्रतिनिधि, शिवपुरी। करैरा के पीएमश्री स्कूल में कक्षा-9 व कक्षा-11 की 71 छात्राओं को बिना परीक्षा दिलाए ही अगली कक्षा में प्रमोट करने के मामले में संभागायुक्त ने तीन और शिक्षकों को निलंबित कर दिया है। यह पूरी कार्रवाई कलेक्टर के प्रतिवेदन के आधार पर की गई है। इससे पूर्व तीन शिक्षकों को कलेक्टर के निर्देश पर जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा निलंबित किया जा चुका है।
करैरा के पीएमश्री कन्या उमावि का मामला
उल्लेखनीय है कि, करैरा के पीएमश्री कन्या उमावि में शैक्षणिक सत्र 2024-25 में 71 छात्राओं को फेल होने के बाद भी उतीर्ण कर दिया गया। वो छात्राएं जो 9वीं और 11वीं की बोर्ड पैटर्न की परीक्षा में अनुपस्थित थीं या अनुत्तीर्ण हो गई थीं, उन्हें अगली क्लास में प्रमोट कर उतीर्ण होने की फर्जी मार्कशीट थमा दी गई। यह मामला ग्वालियर कमिश्नर तक पहुंची शिकायत के बाद उजागर हुआ है।
बीईओ करैरा की टीम से कराई जांच
संभागायुक्त के निर्देश पर कलेक्टर अर्पित वर्मा और डीईओ आकाश सिंह यादव ने मामले को गंभीरता से लिया। बीईओ करैरा मुकेश शर्मा की टीम से जांच कराई गई तो फर्जीवाड़े की पुष्टि हो गई। जांच में खुलासा हुआ कि 9वीं की 62 और 11वीं की 9 छात्राओं को बिना परीक्षा के ही पास दिखा दिया गया।
जांच रिपोर्ट आते ही कलेक्टर ने कार्रवाई करते हुए माध्मिक शिक्षक अंजना गुप्ता, कृष्णमुरारी मेहते और संध्या त्रिपाठी को निलंबित कर दिया है।
जबकि पूरे षड़यंत्र की सूत्रधार रहीं, प्रभारी प्राचार्य कविता लोधी, उच्च माध्यमिक शिक्षक अर्चना गुप्ता और सतीश कुमार खटीक का प्रस्ताव कमिश्नर ग्वालियर को भेजा गया है। उक्त प्रस्ताव के आधार पर कमिश्नर ने आज तीनों शिक्षकों को निलंबित कर दिया है।