शिवपुरी में बिना परीक्षा 71 छात्राओं को पास करने का मामला, प्रिसिंपल सहित 3 सस्पेंड

नईदुनिया प्रतिनिधि, शिवपुरी। करैरा के पीएमश्री स्कूल में कक्षा-9 व कक्षा-11 की 71 छात्राओं को बिना परीक्षा दिलाए ही अगली कक्षा में प्रमोट करने के मामले में संभागायुक्त ने तीन और शिक्षकों को निलंबित कर दिया है। यह पूरी कार्रवाई कलेक्टर के प्रतिवेदन के आधार पर की गई है। इससे पूर्व तीन शिक्षकों को कलेक्टर के निर्देश पर जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा निलंबित किया जा चुका है।

करैरा के पीएमश्री कन्या उमावि का मामला उल्लेखनीय है कि, करैरा के पीएमश्री कन्या उमावि में शैक्षणिक सत्र 2024-25 में 71 छात्राओं को फेल होने के बाद भी उतीर्ण कर दिया गया। वो छात्राएं जो 9वीं और 11वीं की बोर्ड पैटर्न की परीक्षा में अनुपस्थित थीं या अनुत्तीर्ण हो गई थीं, उन्हें अगली क्लास में प्रमोट कर उतीर्ण होने की फर्जी मार्कशीट थमा दी गई। यह मामला ग्वालियर कमिश्नर तक पहुंची शिकायत के बाद उजागर हुआ है।