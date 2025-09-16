शिवपुरी मेडिकल कॉलेज के एसएनसीयू में बच्चों की मशीन के आसपास घूमता दिखा चूहा

नईदुनिया प्रतिनिधि, शिवपुरी। शिवपुरी मेडिकल कॉलेज के एसएनसीयू (स्पेशल न्यूबार्न केयर यूनिट) में एक चूहे का चहलकदमी करते हुए वीडियो वायरल हुआ है। इस वीडियो के सामने आने के बाद शिवपुरी मेडिकल कॉलेज में बच्चों की सुरक्षा पर सवाल खड़ा हो गया है। हालांकि इस संबंध में जब शिवपुरी मेडिकल कॉलेज के डीन डॉ डी. परमहंस से बात की गई तो उनका कहना था कि यह बात मेरे संज्ञान में आई है कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है। इसी के चलते मैंने एसएनसीयू का निरीक्षण किया है, परंतु मुझे यहां कोई भी चूहा नजर नहीं आया।

बच्चों की सुरक्षा पर सवाल उल्लेखनीय है कि पखवाड़े भर पूर्व इंदौर के एमवाय अस्पताल की एनआईसीयू में भर्ती दो नवजात बच्चों के पैर की अंगुलियां वहां घूम रहे चूहों द्वारा काटे जाने और उसके बाद बच्चों की मौत का मामला सामने आया था। इस मामले में प्रदेश स्तर पर खूब तूल पकड़ा। अभी यह मामला शांत भी नहीं हुआ है, उससे पहले ही शिवपुरी मेडिकल कॉलेज के एसएनसीयू से भी 16 सितम्बर को एक चूहे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। इस वीडियो के वायरल होने के उपरांत शिवपुरी मेडिकल कालेज में भी बच्चों की सुरक्षा पर सवाल उठने लगे हैं।