शिवपुरी मेडिकल कॉलेज के एसएनसीयू में बच्चों की मशीन के आसपास घूमता दिखा चूहा

    By Devendra Samadhiya
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Tue, 16 Sep 2025 06:48:05 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 16 Sep 2025 06:48:05 PM (IST)
    1. वायरल हुआ एसएनसीयू में घूमते हुए चूहे का वीडियो।
    2. डीन बोले, मैंने निरीक्षण किया है, मुझे चूहा नहीं दिखा।
    3. गेट खुलने के दौरान अंदर घुस सकता है चूहा।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, शिवपुरी। शिवपुरी मेडिकल कॉलेज के एसएनसीयू (स्पेशल न्यूबार्न केयर यूनिट) में एक चूहे का चहलकदमी करते हुए वीडियो वायरल हुआ है। इस वीडियो के सामने आने के बाद शिवपुरी मेडिकल कॉलेज में बच्चों की सुरक्षा पर सवाल खड़ा हो गया है। हालांकि इस संबंध में जब शिवपुरी मेडिकल कॉलेज के डीन डॉ डी. परमहंस से बात की गई तो उनका कहना था कि यह बात मेरे संज्ञान में आई है कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है। इसी के चलते मैंने एसएनसीयू का निरीक्षण किया है, परंतु मुझे यहां कोई भी चूहा नजर नहीं आया।

    बच्चों की सुरक्षा पर सवाल

    उल्लेखनीय है कि पखवाड़े भर पूर्व इंदौर के एमवाय अस्पताल की एनआईसीयू में भर्ती दो नवजात बच्चों के पैर की अंगुलियां वहां घूम रहे चूहों द्वारा काटे जाने और उसके बाद बच्चों की मौत का मामला सामने आया था। इस मामले में प्रदेश स्तर पर खूब तूल पकड़ा। अभी यह मामला शांत भी नहीं हुआ है, उससे पहले ही शिवपुरी मेडिकल कॉलेज के एसएनसीयू से भी 16 सितम्बर को एक चूहे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। इस वीडियो के वायरल होने के उपरांत शिवपुरी मेडिकल कालेज में भी बच्चों की सुरक्षा पर सवाल उठने लगे हैं।

    क्या यह वीडियो फर्जी है?

    इस वीडियो के वायरल होने के उपरांत मेडिकल कालेज के डीन डॉ डी. परमहंस ने एसएनसीयू वार्ड का निरीक्षण किया। उन्होंने निरीक्षण उपरांत नईदुनिया से बात करते हुए कहा कि उन्होंने एसएनसीयू वार्ड का निरीक्षण किया है, परंतु उन्हें कहीं कोई चूहा नहीं दिखा और न ही ऐसी कोई जगह नजर आई, जहां से चूहा आ जा सके। जब उनसे यह जानने का प्रयास किया कि क्या यह वीडियो फर्जी है? तो उनका कहना था कि वह यह भी नहीं कह सकते हैं कि यह वीडियो फर्जी है।

    गेट खुलने के दौरान अंदर घुस सकता है चूहा

    वीडयो में यह दिखाई दे रहा है कि चूहा उस जगह चढ़ने का प्रयास कर रहा था, जहां पर नवजात बच्चों की मशीन लगी हुई है, लेकिन जैसे ही किसी व्यक्ति ने उसका वीडियो बनाना शुरू किया तो वह वहां से भाग गया और गेट की तरफ जाते हुए दिखाई दिया। ऐसे में इस बात की आशंका भी है कि संभवत: चूहां साफ-सफाई के दौरान या फिर एसएनसीयू का गेट खुला छोड़ने के दौरान एसएनसीयू में प्रवेश किया हो।

