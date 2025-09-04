मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    MP में शिवपुरी नगर पालिका के सभी 18 पार्षदों के इस्तीफे अमान्य, बची अध्यक्ष की कुर्सी

    मध्य प्रदेश के शिवपुरी नगर पालिका में भाजपा के भीतर आंतरिक कलह बढ़ती जा रही है, जिसमें अध्यक्ष गायत्री शर्मा की कुर्सी पर खतरा मंडरा रहा है। पार्टी के ही 18 पार्षदों ने सामूहिक इस्तीफा दिया था, जिसे कलेक्टर ने अमान्य कर दिया है। इससे अध्यक्ष की कुर्सी बच गई है, लेकिन पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं।

    By Prashant Pandey
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Thu, 04 Sep 2025 07:52:51 AM (IST)
    Updated Date: Thu, 04 Sep 2025 08:41:06 AM (IST)
    MP में शिवपुरी नगर पालिका के सभी 18 पार्षदों के इस्तीफे अमान्य, बची अध्यक्ष की कुर्सी
    शिवपुरी नगर पालिका में पार्षदों ने किया था विरोध। फाइल फोटो

    HighLights

    1. नपा अध्यक्ष के खिलाफ भाजपा, कांग्रेस और निर्दलीय पार्षद हुए एक।
    2. पार्षदों के सामूहिक इस्तीफे को शिवपुरी कलेक्टर ने अमान्य कर दिया है।
    3. इस दौरान भाजपा पार्षदों को मनाने का समय भी मिल गया है।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, शिवपुरी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के संसदीय क्षेत्र शिवपुरी में भाजपा शासित नगर पालिका के अध्यक्ष के खिलाफ पार्टी के ही आधे पार्षदों के विरोध को झटका लगा है। अविश्वास प्रस्ताव को मजबूरन वापस लेने के बाद अब उनके सामूहिक इस्तीफे को भी कलेक्टर ने अमान्य कर दिया है। ऐसे में फिलहाल जहां नपाध्यक्ष गायत्री शर्मा की कुर्सी से खतरा टल गया है वहीं भाजपा को भी पार्षदों को मनाने का समय मिल गया है।

    शिवपुरी नगर पालिका में ढाई माह से चल रहा विवाद प्रदेश सरकार व भाजपा संगठन के लिए मुश्किल बन गया है क्योंकि यहां नगरपालिका अध्यक्ष के खिलाफ भाजपा के ही आधे से ज्यादा पार्षदों के साथ कुछ कांग्रेसी व निर्दलीय पार्षद लामबंद हैं। पार्टी पदाधिकारी लगातार उन्हें संतुष्ट करने के लिए कई बैठकें कर चुके हैं फिर भी 26 पार्षदों ने नपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला दिया था।

    मामला प्रशासनिक गलियारे में पहुंच गया

    यह प्रक्रियाधीन था तभी कुछ पार्षदों को मनाने में पार्टी कामयाब हो गई वहीं प्रदेश सरकार की ओर से भी अविश्वास प्रस्ताव की समयाविधि बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई, क्योंकि शिवपुरी की तरह ही प्रदेश के अन्य नगरीय निकायों में ऐसी उथल-पुथल की आशंका थी। 18 पार्षदों ने दूसरे विकल्प के रूप में कलेक्टर को सामूहिक इस्तीफा सौंपा था, जिससे मामला पार्टी के हाथ से निकलकर प्रशासनिक गलियारे में पहुंच गया था।

    नपा में पार्षदों की स्थिति

    • कुल पार्षद - 39

    • भाजपा - 22

    • कांग्रेस - 10

    • निर्दलीय - 7

    अंतुष्ट पार्षद

    • भाजपा - 11

    • कांग्रेस - 4

    • निर्दलीय - 3

    जांच और कार्रवाई चल रही है

    पार्षदों द्वारा भ्रष्टाचार संबंधी जो भी आरोप और शिकायतें हैं, उन पर जांच और कार्रवाई चल रही है। जो भी तथ्य आएंगे उनके आधार पर कार्रवाई नियमानुसार की जाएगी। पार्षद अगर इस्तीफा व्यक्तिगत स्वास्थ्य, पारिवारिक कारणों को बताते हुए देते, जिनके कारण वह बतौर पार्षद समय नहीं दे पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में इस्तीफे पर विचार किया जाता। सिर्फ अध्यक्ष या किसी अन्य पर आरोप इस्तीफे का प्रमाणिक कारण नहीं है। - रवींद्र कुमार चौधरी, कलेक्टर

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.