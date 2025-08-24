मेरी खबरें
    शिवपुरी में रिटायर्ड डीएसपी को पत्नी और बेटों ने पीटा, एटीएम और मोबाइल छीना

    शिवपुरी में एक चौंकाने वाली घटना में, एक सेवानिवृत्त डीएसपी प्रतिपाल सिंह यादव को उनकी पत्नी और बेटों ने पीटा और उनका मोबाइल और एटीएम कार्ड छीन लिया। पीड़ित ने एफआईआर नहीं कराई है, लेकिन थाने में आवेदन देकर मोबाइल और एटीएम वापस दिलाने की गुहार लगाई है। घटना के पीछे पारिवारिक विवाद बताया जा रहा है।

    By Vikash Pandey
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Sun, 24 Aug 2025 02:30:33 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 24 Aug 2025 02:35:22 PM (IST)
    रिटायर्ड डीएसपी की तस्वीर, दूसरी तस्वीर में उनकी छाती पर बैठा बेटा।

    1. सेवानिवृत्त डीएसपी प्रतिपाल सिंह यादव से मारपीट की घटना।
    2. थाने में आवेदन देकर मोबाइल और एटीएम वापस दिलाने की मांग।
    3. पत्नी और बच्चे सेवानिवृत्त डीएसपी से अलग झांसी में रहते हैं।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, शिवपुरी। भौती थानांतर्गत चंदावनी गांव में सेवानिवृत्त डीएसपी प्रतिपाल सिंह यादव से मारपीट कर मोबाइल और एटीएम कार्ड छीन लिया गया। घटना को अंजाम देने वाले कोई बदमाश नहीं बल्कि उनकी ही पत्नी और बेटे हैं। पीड़ित अपने बच्चों की जिंदगी खराब नहीं करना चाहता, इसलिए एफआईआर नहीं कराई है। हालांकि थाने में आवेदन देकर मोबाइल, एटीएम वापस दिलाने की गुहार जरुर लगाई है।

    31 मार्च को श्योपुर जिले से सेवानिवृत्त होने के बाद 64 वर्षीय प्रतिपाल सिंह यादव अब शिवपुरी के भौती यानी अपने गांव आकर रहने लगे हैं। उनको सेवानिवृत्त होने पर इपीएफ की 20 लाख रुपये की राशि मिली है, जबकि करीब 33 लाख रुपये और मिलना बाकी हैं। पत्नी माया यादव बच्चों के साथ पिछले करीब 15 साल से झांसी में रह रही है।

    जबरन झांसी ले जाने की कोशिश की

    अब सेवानिवृत्त होने के बाद जब पैसे मिले तो 20 अगस्त को वे अपने बेटे आकाश और आभास के साथ गांव पहुंची थी। तीनों उन्हें जबरन झांसी ले जाने की कोशिश करने लगे, लेकिन ग्रामीणों के विरोध के कारण नहीं ले जा पाए। इस दौरान एक बेटे ने छाती पर पैर रख दिया, जबकि दूसरा रस्सी से बांधने लगा।

    इस दौरान पत्नी और बेटो ने उनके साथ मारपीट भी की। जब गांव वाले पहुंच गये तो सेवानिवृत्त डीएसपी को तो छोड़ दिया, लेकिन मोबाइल और एटीएम लेकर झांसी चले गए। बच्चों का भविष्य खराब न हो, इसलिए एफआईआर कराने की जगह केवल मोबाइल एटीएम वापस दिलाने का आवेदन थाने में दिया है।

