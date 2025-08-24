शिवपुरी में रिटायर्ड डीएसपी को पत्नी और बेटों ने पीटा, एटीएम और मोबाइल छीना

नईदुनिया प्रतिनिधि, शिवपुरी। भौती थानांतर्गत चंदावनी गांव में सेवानिवृत्त डीएसपी प्रतिपाल सिंह यादव से मारपीट कर मोबाइल और एटीएम कार्ड छीन लिया गया। घटना को अंजाम देने वाले कोई बदमाश नहीं बल्कि उनकी ही पत्नी और बेटे हैं। पीड़ित अपने बच्चों की जिंदगी खराब नहीं करना चाहता, इसलिए एफआईआर नहीं कराई है। हालांकि थाने में आवेदन देकर मोबाइल, एटीएम वापस दिलाने की गुहार जरुर लगाई है।
31 मार्च को श्योपुर जिले से सेवानिवृत्त होने के बाद 64 वर्षीय प्रतिपाल सिंह यादव अब शिवपुरी के भौती यानी अपने गांव आकर रहने लगे हैं। उनको सेवानिवृत्त होने पर इपीएफ की 20 लाख रुपये की राशि मिली है, जबकि करीब 33 लाख रुपये और मिलना बाकी हैं। पत्नी माया यादव बच्चों के साथ पिछले करीब 15 साल से झांसी में रह रही है।
अब सेवानिवृत्त होने के बाद जब पैसे मिले तो 20 अगस्त को वे अपने बेटे आकाश और आभास के साथ गांव पहुंची थी। तीनों उन्हें जबरन झांसी ले जाने की कोशिश करने लगे, लेकिन ग्रामीणों के विरोध के कारण नहीं ले जा पाए। इस दौरान एक बेटे ने छाती पर पैर रख दिया, जबकि दूसरा रस्सी से बांधने लगा।
इस दौरान पत्नी और बेटो ने उनके साथ मारपीट भी की। जब गांव वाले पहुंच गये तो सेवानिवृत्त डीएसपी को तो छोड़ दिया, लेकिन मोबाइल और एटीएम लेकर झांसी चले गए। बच्चों का भविष्य खराब न हो, इसलिए एफआईआर कराने की जगह केवल मोबाइल एटीएम वापस दिलाने का आवेदन थाने में दिया है।