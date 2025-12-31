मेरी खबरें
    आतंकियों से कनेक्शन बताकर शिवपुरी में रिटायर्ड प्यून को 6 दिन रखा डिजिटल अरेस्ट, 10 लाख ठगे

    मध्य प्रदेश के शिवपुरी में एक कोर्ट से रिटायर्ड प्यून को ठगों ने अपना निशाना बनाया। आतंकियों के पास उनकी आईडी मिलने की बात कही और कनाड़ा में उनके नाम ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Wed, 31 Dec 2025 01:10:14 PM (IST)Updated Date: Wed, 31 Dec 2025 01:19:51 PM (IST)
    1. चेक बुक खत्म होने से बच गए खाते में 14 लाख रुपये
    2. इसके पहले चेक से 10 लाख रुपये ठग को दे चुके थे
    3. कनाडा में 500 करोड़ का लेनदेन बताकर भी धमकाया

    नईदुनिया प्रतिनिधि, शिवपुरी। शिवपुरी में ठगों ने कोर्ट से रिटायर्ड प्यून को छह दिन तक डिजिटल अरेस्ट रखकर 10 लाख रुपये ठग लिए। कनाडा के आतंकी के पास उसकी आईडी मिलने की बात कहकर डराया और चेक से पैसे खाते ट्रांसफर करा लिए। खाते में शेष 14 लाख रुपए और ट्रांसफर किए जाने पर चेक बुक खत्म होने से जब उन्होंने बेटे से संपर्क किया तब पूरा मामला खुला और दोनों पिता-पुत्र ने कोतवाली थाने पहुंचकर मुकदमा दर्ज कराया।

    जानकारी के अनुसार दीनानाथ शर्मा (63) निवासी बड़ाबाजार ब्रह्मपुरी मोहल्ला गोहद, जिला भिंड हाल निवासी विवेकानंद कॉलोनी शिवपुरी ने पुलिस को बताया कि 9 दिसंबर 2025 को उनके वाट्सएप पर एक अनजान नंबर से काल आई। काल करने वाले ने खुद को गजेन्द्र बताते हुए कहा कि वह मुंबई से इंस्पेक्टर है। उसने मेरी आईडी आतंकियों के पास मिलने का आरोप लगाते हुए कहा कि उसके नाम पर कनाडा में 500 करोड़ रुपये का लेन-देन हुआ है।


    इस दौरान वह भिंड में था, जब ठग को शिवपुरी में भी घर होने के बारे में बताया तो उसने शिवपुरी जाने को कहा। छह दिन तक ठग संपर्क में रहा। 12 दिसंबर को ठगों ने कहा कि उसके खाते में 24 लाख रुपये दिख रहे हैं, जिन्हें सुरक्षित करने के लिए ट्रांसफर करना होगा। डर के कारण फरियादी ने उसे 12 और 15 दिसंबर को 10 लाख रुपये चेक के माध्यम से ट्रांसफर कर दिए। इसके बाद 14 लाख की और मांग की।

    थाने के दीवान को देखकर कॉल काट दिया

    कुछ चेक गलत होने के कारण रिजेक्ट हुए और चेक बुक खत्म हो गई तो नई चेक बुक के लिए उसने बेटे प्रमोद से संपर्क किया और सारी बात बताई। आखिर ठगी का एहसास होने पर पुलिस तक मामला पहुंचा। ठग ने 30 दिसंबर को भी कॉल किया परंतु उस समय थाने के दीवान को देखकर कॉल काट दिया। पुलिस की जांच में सामने आया है कि जिस खाते में पैसा ट्रांसफर हुआ है उनमें से एक खाता सचिन प्रजापति व दूसरा डीडी प्लास्टिक के नाम से है।

