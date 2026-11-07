शिवपुरी में किसान के घर बड़ी चोरी... 12 लाख नकद और 10 लाख के जेवर पार, ट्रैक्टर के लिए जोड़े थे रुपये

नईदुनिया प्रतिनिधि, शिवपुरी। रन्नौद थानांतर्गत ग्राम खरैह में गुरूवार-शुक्रवार की दरम्यानी रात खरैह निवासी कृषक अंकित पुत्र रामकुमार रघुवंशी के घर में बड़ी चोरी हो गई। चोरों ने घर में रखे 12 लाख रुपये नकद और करीब 10 लाख रुपये के सोने-चांदी के जेवर चुरा लिए। जेवरों में दो सोने के हार, अंगूठी, झाले, बाला, चांदी की करधौनी और बिछुड़ी शामिल हैं। कुल चोरी 22 लाख रुपये की बताई जा रही है।

चोरों ने रात 2 से 4 बजे बीच वारदात को दिया अंजाम चोरी की यह वारदात रात 2 से 4 बजे के बीच अंजाम दी गई है। पीड़ित का कहना है कि, 5 नवंबर को एकादशी थी, ऐसे में रात 11-12 बजे तक घर में कीर्तन चला, सभी जागे हुए थे। 12 बजे के बाद सभी सो गए। चोरी का पता सुबह 6:00 बजे चला। पीड़ित का कहना है कि, गांव के एक सीसीटीवी फुटेज में दो संदिग्ध चोर दिखे हैं, दोनों लड़कों ने चेहरे पर कपड़ा बांधा हुआ था और हाथों में ग्लव्ज पहने थे। कैमरा देखकर वे वापस लौट गए। उनकी पहचान नहीं हो पाई है।