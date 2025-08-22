शिवपुरी में स्कूली बच्चों का वाहन पुलिया में गिरने से 16 घायल, एक ग्वालियर रेफर

नईदुनिया प्रतिनिधि शिवपुरी/बैराड़। बैराड़ थानांतर्गत कृष्णा बेयर हाउस अमरौदा के पास बैराड़ में संचालित प्राइवेट स्कूल प्रथा विद्यापीठ स्कूल बैराड़ के छात्र-छात्राओं से भरा एक वाहन क्रमांक MP07 एचए 6887 अनियंत्रित होकर पुलिया में गिर गया। हादसे के वाहन ओवरलोड था। वाहन में 16 मासूम छात्र-छात्राओं सहित स्कूल संचालक दीवान सिंह जाटव व एक शिक्षिका सवार थी। दुर्घटना में वाहन में सवार सभी बच्चों सहित स्कूल संचालक व शिक्षिका सभी घायल हो गए।

इन्हें उपचार के लिए बैराड़ स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां बच्चों को प्राथमिक उपचार प्रदान करने के उपरांत जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। गंभीर रूप से घायल एक बच्चे को ग्वालियर रैफर किया गया है। एक स्कूली बच्चे ने मीडिया को पूरी घटना की जानकारी देते हुए बताया कि आज दीवान सर की बाइक खराब हो गई थी।

ऐसे में उन्होंने ड्राइवर को गाड़ी से उतार दिया और खुद गाड़ी चलाकर ग्राम मालवर्वे से बच्चों को लेकर स्कूल जाते हुए गाड़ी चलाना सीख रहे थे। इसी दौरान पचीपुरा के पास एक पुलिया में गाड़ी गिर गई। खास बात यह है कि जिस वाहन में बच्चों को स्कूल लाया व ले जाया जा रहा था, वह वाहन करीब 21 साल पुराना है और स्कूल परमिट पास नहीं है। बताया तो यहां तक जा रहा है कि वाहन के फिटनेस व बीमा तक नहीं है। घायल बच्चों में ये हैं शामिल लक्ष्मी पुत्र दाताराम जाटव, निवासी बेबलपुर, कार्तिक पिता मनीष जाटव, निवासी ऐनपुरा, कृष्णा पिता गजानंद जाटव निवासी मालबर्वे, पिंकी पुत्री रामस्वरूप ओझा, निवासी मालबर्वे, विनायक पिता वीरू निवासी ऐनपुरा, दिव्यांश पुत्र मनीष धाकड़ निवासी एेनपुरा, सेंकी पुत्र सिरनाम जाटव निवासी मालबर्वे, रिया पुत्री विनोद जाटव, निवासी मालबर्वे, सौम्या पुत्री धर्मेंद्र जाटव निवासी मालबर्वे अंशुल पुत्र अशोक जाटव निवासी पटेवरी, सिंकी पुत्र रामस्वरूप ओझा निवासी मालवर्वे, वंटी पुत्र दीवान जाटव, आरके पुत्र धर्मेन्द्र जाटव, राज पुत्र दीवान जाटव, हेमंत पुत्र धारा सिंह जाटव, योगेंद्र पुत्र दयाराम जाटव, मोहनी पुत्री विनोद जाटव, आयुष्मान पुत्र विनोद जाटव निवासीगण मालवर्वे शामिल हैं।