शिवपुरी से बच्ची को चोरी करने वाली शारदा अपने चौथे पति के साथ मिलकर उसे बेचने वाली थी

नईदुनिया प्रतिनिधि, शिवपुरी। शिवपुरी जिला अस्पताल की मेटरनिटी विंग से बुधवार की सुबह चुराई गई नवजात बच्ची को पुलिस सागर से एंबुलेंस के माध्यम से गुरुवार देर शाम शिवपुरी में लेकर पहुंची है। पुलिस ने नवजात को चुनाने वाली महिला शारदा को बुधवार-गुरुवार रात को ही गिरफ्तार कर शिवपुरी ले आई थी। यहां आरोपित महिला ने नवजात बच्ची को चुराने के साथ ही उसे बेचने को लेकर राज भी खोलना शुरू कर दिए हैं। वहीं, इस कांड में लिप्त उसका कथित चौथा पति राहुल जाटव को भी महरौनी उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार कर लिया है। उसे भी शिवपुरी लाया जा रहा है।

पुलिस की प्रारंभिक पूछताछ में आरोपित महिला शारदा ने बताया कि नवजात बच्ची को चुराने की योजना कथित चौथे पति राहुल जाटव निवासी महरौनी उत्तर प्रदेश ने बनाई थी। उसी के कहने पर अस्पताल से बच्ची चुराई थी। पुलिस का कहना है कि महिला के अनुसार राहुल ने ही बच्ची का सौदा किया था। वह बच्ची को किसे बेचने वाला था, इसकी महिला को कोई जानकारी नहीं है।