    शिवपुरी से बच्ची को चोरी करने वाली शारदा अपने चौथे पति के साथ मिलकर उसे बेचने वाली थी

    मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिला अस्पताल से नवजात बच्ची को चुराने वाली महिला ने गिरफ्त में आने के बाद पुलिस की पूछताछ में राज खोलना शुरू कर दिए हैं। नवजात बच्ची को चुराने की योजना उसके चौथे पति राहुल जाटव निवासी महरौनी उत्तरप्रदेश ने बनाई थी। उसी के कहने पर अस्पताल से बच्ची चुराई थी। उसका पति बच्ची को बेचने वाला था।

    By Digital Desk
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Fri, 31 Oct 2025 07:56:10 AM (IST)
    Updated Date: Fri, 31 Oct 2025 08:02:44 AM (IST)
    शिवपुरी से बच्ची को चोरी करने वाली शारदा अपने चौथे पति के साथ मिलकर उसे बेचने वाली थी
    बच्ची को चुराने वाली महिला अस्पताल के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी।

    1. पुलिस ने दोनों के खिलाफ अपहरण सहित चाइल्ड ट्रेफिंग का मामला दर्ज किया है।
    2. बच्ची को चुराने के बाद वो महरौनी, ललितपुर में उतरना था, लेकिन वो सागर में उतरी।
    3. अभी यह साफ नहीं हो पाया है कि उसके पति ने बच्ची का सौदा किसके साथ किया था।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, शिवपुरी। शिवपुरी जिला अस्पताल की मेटरनिटी विंग से बुधवार की सुबह चुराई गई नवजात बच्ची को पुलिस सागर से एंबुलेंस के माध्यम से गुरुवार देर शाम शिवपुरी में लेकर पहुंची है। पुलिस ने नवजात को चुनाने वाली महिला शारदा को बुधवार-गुरुवार रात को ही गिरफ्तार कर शिवपुरी ले आई थी। यहां आरोपित महिला ने नवजात बच्ची को चुराने के साथ ही उसे बेचने को लेकर राज भी खोलना शुरू कर दिए हैं। वहीं, इस कांड में लिप्त उसका कथित चौथा पति राहुल जाटव को भी महरौनी उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार कर लिया है। उसे भी शिवपुरी लाया जा रहा है।

    पुलिस की प्रारंभिक पूछताछ में आरोपित महिला शारदा ने बताया कि नवजात बच्ची को चुराने की योजना कथित चौथे पति राहुल जाटव निवासी महरौनी उत्तर प्रदेश ने बनाई थी। उसी के कहने पर अस्पताल से बच्ची चुराई थी। पुलिस का कहना है कि महिला के अनुसार राहुल ने ही बच्ची का सौदा किया था। वह बच्ची को किसे बेचने वाला था, इसकी महिला को कोई जानकारी नहीं है।


    पुलिस ने गुरुवार की शाम महिला को न्यायालय में पेश कर उसका तीन दिन का पीआर लिया है। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपितों शारदा और राहुल जाटव के खिलाफ अपहरण सहित चाइल्ड ट्रैफिकिंग का मामला दर्ज कर विवेचना प्रारंभ कर दी है। बताया जा रहा है कि नवजात को चुराने के बाद आरोपित महिला को महरौनी ललितपुर में उतरना था, लेकिन वह वहां उतरना भूल गई और सागर तक पहुंच गई थी।

