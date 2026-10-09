22 बीघा जमीन के लिए बड़े भाई ने कुल्हाड़ी से काटा छोटे भाई का गला, हत्या के बाद रिश्तेदारों को फोन कर दी जानकारी

नईदुनिया प्रतिनिधि शिवपुरी। कोलारस थाना क्षेत्र के रिजोदा गांव में जमीन के 22 बीघा के टुकड़े के लिए भाई-भाई के रिश्ते का गला काट दिया। बड़े भाई ने छोटे भाई को पहले प्यार से घर बुलाया, रात भर अपने पास रखा, लाड़ जताया और सुबह खेत में ट्रैक्टर चलाते वक्त पीछे से गर्दन पर कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी। हत्या के बाद हत्यारा भागा नहीं, बल्कि खुद रिश्तेदारों को फोन कर बोला-मैंने लल्लू को मार दिया।

जानकारी के अनुसार रिजौदा निवासी स्व. रामबाबू रघुवंशी के दो बेटे चंदा उर्फ चंद्रभान रघुवंशी (40) और घनश्याम उर्फ लल्लू रघुवंशी (26) हैं। रामबाबू रघुवंशी की गांव में 22 बीघा जमीन है। चंदा की शादी हो गई और तीन बच्चे भी हैं। वहीं लल्लू अविवाहित था। करीब एक साल पहले दोनों के बीच में जमीन का बंटवारा भी हो गया। इसी क्रम में लल्लू अपनी विधवा मां को लेकर गुना चला गया, जबकि चंदा अपने परिवार के साथ गांव में ही रह रहा था। गांव वालों की मानें तो बंटबारे के समय चंदा ने बेईमानी करते हुए लल्लू को सिर्फ कम जमीन दी। मां का हिस्सा भी नहीं दिया। छह महीने पहले चंदा ने पूरी फसल काट कर अपने पास रख ली।

मीठी-मीठी बातें की, ताकि छोटे भाई को शक न हो

इस बार घनश्याम उर्फ लल्लू 8 अक्टूबर को ही मक्का की फसल कटवाने के लिए कोलारस आया था। बताया जा रहा है कि बड़े भाई चंदा ने गुरुवार को पूरे दिन उसे बड़े प्यार से अपने घर पर रखा, मीठी-मीठी बातें की, ताकि छोटे भाई को शक न हो। इसके बाद शुक्रवार को सुबह करीब 11 बजे वह उसे अपने साथ खेत पर ले गया। खेत में मजदूर मक्का काट रहे थे। घनश्याम ट्रैक्टर-ट्राली पर मक्का लादकर घर ला रहा था और ट्रैक्टर वही चला रहा था।

मौके पर ही घनश्याम की हो गई मौत

इसी दौरान हाथ में कुल्हाड़ी लिए ट्रैक्टर पर बैठे बड़े भाई ने पीछे से घनश्याम की गर्दन पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया। इससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। वारदात के बाद गांव में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही कोलारस पुलिस मौके पर पहुंची। बताया जा रहा है कि पुलिस ने आरोपित चंदा को हिरासत में ले लिया है।