शिवपुरी के भीमपुर में बनेगा देश का बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट, आहट मात्र से चार गुने हुए जमीनों के दाम
करोड़ों के इस प्रोजेक्ट के शिवपुरी में शुरू होने के बाद मध्यप्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में उर्जा सप्लाई का केंद्र शिवपुरी बन सकेगा।
Publish Date: Sun, 25 Oct 2026 08:59:59 PM (IST)Updated Date: Sun, 25 Oct 2026 09:00:27 PM (IST)
नरवर का भीमपुर क्षेत्र जहां बनना है न्यूक्लिीयर पावर प्लांट। नईदुनिया
HighLights
- 2800 मेगावाट क्षमता का होगा पावर प्लांट
- मड़ीखेड़ा बांध के पानी का होगा उपयोग
- मुआवजे की उम्मीद में जमीन नहीं बेच रहे किसान
भरत शर्मा, नईदुनिया, शिवपुरी। शिवपुरी जिले के नरवर क्षेत्र में मड़ीखेड़ा के पास स्थित भीमपुर गांव आने वाले समय में न्यूक्लियर पावर सिटी के रूप में तैयार हो सकता है। क्योंकि इस गांव में 2800 मेगावाट का न्यूक्लियर पावर प्लांट भारत सरकार लगाने जा रही है जिसकी तैयारियां चल रही हैं। करोड़ों के इस प्रोजेक्ट के आने की आहट से ही क्षेत्र में बदलाव आने शुरू हो गए हैं।
बंजर जमीनों के दाम छूने लगे आसमान
भीमपुर सहित नजदीकी आधा दर्जन गांवों में जमीनों के रेट बढ़ गए हैं। जिन बंजर जमीनों के रेट अभी तक एक से दो लाख प्रति बीघा था वह छह से सात लाख रुपए तक जा पहुंचे हैं।
इधर पावर प्लांट के आसपास के गांवों में लोग जमीनें तलाशने के लिए पहुंचने लगे हैं। लेकिन ग्रामीण और किसान अपनी जमीनों को नहीं बेच रहे बल्कि वह सरकार से चार नहीं बल्कि छह गुना पैसा मिलने की उम्मीद लगाए बैठे हैं।
करोड़ों के इस प्रोजेक्ट के शिवपुरी में शुरू होने के बाद मध्यप्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में उर्जा सप्लाई का केंद्र शिवपुरी बन सकेगा।
पावर प्लांट के लिए रीड़ की हड्डी साबित होगा मड़ीखेड़ा
इस अहम प्रोजेक्ट के तहत बनने वाले न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए मड़ीखेड़ा बांध रीड की हड्डी के रूप में साबित होगा क्योंकि इसी बांध के पानी का उपयोग इस पावर प्लांट पर किया जाएगा। इस पावर प्लांट के तहत 700-700 मेगावाट की चार यूनिट लगाई जाने की प्लानिंग है। पावर प्लांट को लेकर जीओ टैगिंग प्रक्रिया हो चुकी है। जल्द ही प्रोजेक्ट का खाका जमीन पर उतरने की उम्मीद है।
भीमपुर से जुड़े यह गांव
शिवपुरी जिले के नरवर क्षेत्र के अंतर्गत आनेे वाले भीमपुर गांव के पास टुकी, नानकपुर, गोपलिया, बड़खाई, छीमक, नानकपुर सहित करीब आधा दर्जन गांव आते हैं। इन गांवों में कुछ जमीनें पथरीली हैं। लेकिन बांध क्षेत्र होने के कारण क्षेत्र में शीतलता रहती है। इसी वातावरण को देखते हुए पावरप्लांट के लिए भीमपुर गांव चुना गया है। जमीनों के सौदागर गांवों में पहुंच रहे हैँ लेकिन ग्रामीणों को पावर प्लांट के आने का बेसब्री से इंतजार है।
जब से हमने भीमपुर में पावर प्लांट लगने का सुना है तब से जमीनों के रेट बढ़ गए हैं। बाहरी लोग जमीनें खरीदना चाहते हैं लेकिन गांवाें में लोग अभी जमीनें नहीं बेच रहे। उनको चार गुना नहीं बल्कि सरकार से छह गुना राशि मिलने की उम्मीद है। हम सभी को पावर प्लांट लगने का इंतजार है। - नारायण सिंह, सरपंच, भीमपुर पंचायत शिवपुरी
शिवपुरी जिले के भीमपुर गांव में जो न्यूक्लियर पावर प्लांट बनेगा वह अपने आप में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। इसकी शुरुआती प्रक्रिया शुरू हो गई है। जीओ टैगिंग की गई है। प्रोजेक्ट से जुड़ी आगामी प्लानिंग पर भी काम चल रहा है। - अर्पित वर्मा, कलेक्टर, शिवपुरी