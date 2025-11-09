मेरी खबरें
    शिवपुरी में पत्नी को लेने ससुराल गया पति, चोरों ने उठाया फायदा, नगदी-जेवर चुराकर ले उड़े

    MP News: मध्य प्रदेश के शिवपुरी में अज्ञात चोरों ने एक सूने मकान को निशाना बनाकर वहां से नगदी सहित सोने-चांदी के जेवर चोरी कर लिए। अज्ञात चोर छत के रास्ते घर के अंदर घुसे। इसके बाद उन्होंने कमरे और अमलारी के ताले तोड़कर वारदात को अंजाम दिया।

    By Devendra Samadhiya
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Sun, 09 Nov 2025 10:03:51 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 09 Nov 2025 10:03:51 PM (IST)
    1. शिवपुरी में घर खाली होने पर चोरों ने नगदी-जेवर पर हाथ किया साफ
    2. मकान की छत के रास्ते घर के अंदर घुसकर दिया वारदात को अंजाम
    3. चोरों ने मकान की रैकी करने के बाद दिया वारदात को अंजाम

    नईदुनिया प्रतिनिधि, शिवपुरी। फिजिकल थानांतर्गत कान्हाकुंज कालोनी में शनिवार-रविवार की दरम्यानी रात अज्ञात चोरों ने एक सूने मकान को निशाना बनाकर वहां से नगदी सहित सोने-चांदी के जेवर चोरी कर लिए। अज्ञात चोर छत के रास्ते घर के अंदर घुसे। इसके बाद उन्होंने कमरे और अमलारी के ताले तोड़कर वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामले की विवेचना शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार कान्हा कुंज निवासी प्रदीप पुत्र शंकर कुशवाह की पत्नी पिछले कुछ दिनों से अपने मायके कोलारस गई हुई थी।

    शनिवार को प्रदीप भी अपनी पत्नी को लेने के लिए ससुराल चला गया। इसी दौरान अज्ञात चोरों ने उसके घर पर धावा बोलकर वहां से नगदी सहित सोने चांदी के जेवर चोरी कर लिए। चोर प्रदीप कुशवाह के मकान की छत पर चढ़े और लोहे के सरिया से दुमदुमा का गेट तोड़ने के बाद घर के अंदर घुसे। चोरों ने कमरे में घुसकर वहां रखी अलमारी का ताला तोड़ा और अलमारी में रखे 35 हजार रुपये नगद सहित सोने का मंगलसूत्र, कानों के बाले, बेंदा, चूड़ी, हार, दो अंगूठियां, चांदी की करधौनी और पायल चोरी कर लिए।


    चोरी हुए सामान की कीमत करीब चार लाख रुपये बताई जा रही है। जिस तरह से प्रदीप कुशवाह के मकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है, उसे देख्कर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि चोरों ने दिन में मकान की रैकी करके इस बात का पता लगाया है कि मकान में कोई नहीं है। इसके बाद मकान में घुसने का रास्ता तलाशा और रात में छत के रास्ते मकान में घुसकर वारदात को अंजाम दिया।

    ऐसे लगा चोरी का पता

    प्रदीप के मकान को देखने पर बाहर से ऐसा प्रतीत ही नहीं हो रहा था कि चोरों ने मकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया है, क्योंकि मकान का गेट, ताला उसी तरह यथावत लगा हुआ था, जैसा प्रदीप छोड़कर गया था। बताया जा रहा है कि दिन में प्रदीप के पड़ोसी किसी काम से अपनी छत पर गए होंगे तो उन्होंने दुमदुमा का गेट टूटा हुआ देखा। इस पर उन्हें संदेह हुआ और उन्होंने प्रदीप को फोन पर इसकी सूचना दी और चोरी की पुष्टि की।

