माधव नेशनल पार्क से खुशखबरी... बाघिन ने दिए 2 शावकों को जन्म, टाइगर परिवार बढ़कर हुआ 11

नईदुनिया प्रतिनिधि शिवपुरी। शिवपुरी के माधव नेशनल पार्क में बलारपुर इलाके में एक बाघिन ने दो नन्हे शावकों को जन्म दिया है। रविवार शाम को क्षेत्रीय सांसद और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने खुद सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी और ट्रैप कैमरे की तस्वीरें साझा की हैं।

सिंधिया ने सोशल मीडिया पर दी जानकारी