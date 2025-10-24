मंडी की सच्चाई देखने के लिए विधायक बने 'किसान', पहचान छिपाने के लिए पहना हेलमेट, बोले- पटवारी चेहरे देखकर बांट रहे कूपन

नईदुनिया प्रतिनिधि शिवपुरी। कृषि उपज मंडी में व्यवस्था देखने के लिए पोहरी से कांग्रेस विधायक कैलाश कुशवाह शुक्रवार को एक आम किसान की तरह एक घंटे तक खाद का टोकन लेने के लिए लाइन में लगे रहे। अपनी पहचान छुपाने के लिए उन्होंने हेलमेट पहन रखा था। उन्होंने बताया कि टोकन लेने के लिए किसानों के साथ धक्कामुक्की की जा रही थी, जो दबंग किसान या किराए से लगाए गए मजदूर थे, वह वास्तविक किसान से लड़-झगड़कर टोकन ले रहे थे।

टोकन वितरण के लिए जिन पटवारियों की ड्यूटी लगाई गई थी, वह चेहरा देख-देखकर कूपन वितरण कर रहे थे। विधायक के अनुसार, लोग उन्हें कई बार पीछे धकेलकर खुद आगे आए। इस दौरान जो वास्तविक किसान थे, वे भीड़ में दब कर रह गए। विधायक का कहना है कि टोकन वितरण केंद्र और खाद वितरण केंद्र पर पुलिस बल और किसानों के लिए पेयजल की कोई व्यवस्था नहीं है।