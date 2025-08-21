मेरी खबरें
    Shivpuri Bus Accident: उज्जैन से दिल्ली जा रही बस शिवपुरी में पोल से टकराई, 20 यात्री हुए घायल

    उज्जैन से दिल्ली जा रही मां वैष्णो ट्रेवल्स की बस शिवपुरी में एक बड़े हादसे का शिकार हो गई। बस अनियंत्रित होकर सड़क पर लगे लोहे के पोल से टकरा गई, जिससे 20 यात्री घायल हो गए। इनमें से चार यात्रियों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

    By Prashant Pandey
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Thu, 21 Aug 2025 09:41:38 AM (IST)
    Updated Date: Thu, 21 Aug 2025 09:53:57 AM (IST)
    घायलों को एंबुलसें से अस्पताल लाया गया।

    HighLights

    1. उज्जैन से बुधवार रात 8.30 बजे दिल्ली के लिए निकली थी।
    2. गुरुवार अल सुबह शिवपुरी जिले में लोहे के पोल से टकरा गई।
    3. तेज रफ्तार में होने की वजह से कई यात्री हो गए गए हैं घायल।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, शिवपुरी। देहात थानांतर्गत ग्राम रायश्री के निकट गुरुवार अल सुबह एक यात्री बस सड़क पर लगे लोहे के पोल से टकरा गई। हादसे में बस में सवार यात्रियों में से 20 यात्री घायल हो गए। घायलों में चार की हालत नाजुक बनी हुई है। उन्हें उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। शिवपुरी पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

    जानकारी के अनुसार मां वैष्णो ट्रेवल्स की यात्री बस बुधवार की रात करीब 8:30 बजे यात्रियों को लेकर उज्जैन से दिल्ली के लिए रवाना हुई थी। इसी दौरान गुरूवार की अल सुबह करीब 4:30 बजे यात्री बस यात्री बस अनियंत्रित होकर सड़क पर लगे पोल से टकरा गई। हादसे में बस चालक सहित कुल 20 यात्री घायल हो गए। घायलों में शामिल गंभीर रूप से घायल चार लोगों को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। पुलिस ने मामले की विवेचना शुरू कर दी है।

    घायलों में ये लोग हैं शामिल

    बस चालक बृजभूषण पुत्र श्रीलाल शर्मा, पूजा पत्नी सुमित शर्मा उम्र 38 साल, अनामिका पुत्र राजेंद्र पाठक उम्र 38 साल, प्रदीप पुत्र जगदीश उम्र 24 साल, आरती पत्नी दिनेश तोमर उम्र 45 साल, मेघा पत्नी शुभम कश्यप उम्र 29 साल, शुभम पुत्र मोहनलाल कश्यप उम्र 31 साल, भावना पत्नी धर्मेन्द्र पाटीदार उम्र 33 साल, सुशीला पत्नी मोहन पाटीदार उम्र 53 साल, जया पत्नी प्रदीप पाटीदार उम्र 27 साल, कविता पत्नी प्रकाश उम्र 33 साल, राकेश पुत्र ब्रजमोहन जाटव उम्र 32 साल, मुन्नालाल पुत्र रामचरण उम्र 62 साल, अक्षत सिंह पुत्र वासुदेव सिकरवार, मनोरमा पत्नी मुन्नालाल उम्र 50 साल, दिनेश पुत्र राजेश उम्र 47 साल, महेश पुत्र गेंदालाल पाटीदार उम्र 59 साल, सतवीर पुत्र ब्रजपाल उम्र 26 साल, रूपेश पुत्र प्रकाश चंद्र उम्र 45 साल, रैवर पुत्र मोहम्मद रफीक खान उम्र 26 साल शमिल हैं।

