MP के शिवपुरी में स्मार्ट मीटर पर बवाल, बिना बताए मीटर लगाने पर भड़के, बिल देख उड़े होश; लोगों ने किया हंगामा

नईदुनिया प्रतिनिधि, शिवपुरी। शहर में स्मार्ट मीटर लगाने को लेकर चल रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला तारकेश्वरी कॉलोनी का है, जहां अधिवक्ता कैलाश चंद्र के सूने ऑफिस पर बिना अनुमति और बिना सहमति के चालू मीटर बदलने पर हंगामा हो गया। जब ठेकेदार के कर्मचारियों ने पुराना मीटर हटाकर स्मार्ट मीटर लगा दिया तो लोग भड़क गए। विरोध होने पर ठेका कंपनी के लोगों ने स्मार्ट मीटर निकालकर फिर से पुराना मीटर लगा दिया।

बिना बताए लगाए जा रहे मीटर, बिल तीन गुना स्मार्ट मीटरों को लेकर लोगों का कहना है कि बिना बताए घरों में मीटर लगाए जा रहे हैं। कई लोगों ने शिकायत की है कि जब से स्मार्ट मीटर लगे हैं, तब से बिजली का बिल घर की खपत से तीन गुना यूनिट बन रहा है। लोग शिकायतें करते हैं, लेकिन सुनवाई नहीं होती। इधर बिजली कंपनी के अधिकारियों का कहना है कि ज्यादा बिल की शिकायत आएगी तो तत्काल मीटर चेक कराया जाएगा।

जानें एक ग्राहक के तौर पर आपके अधिकार कंपनी बिना आपकी लिखित सहमति और उपस्थिति के आपका चालू मीटर नहीं निकाल सकती। हाईकोर्ट ने भी इस पर रोक लगाई है। मीटर बदलने आए कर्मचारियों से उनका आई-कार्ड और कंपनी का लिखित आदेश जरूर देखें। अगर जबरन मीटर बदला जा रहा है तो उसका वीडियो बनाएं और 1912 या बिजली कंपनी के संबंधित अधिकारी को शिकायत करें। पहले भी हो चुके हैं विवाद केस 1: 19 सितंबर को वार्ड क्र. 10 कृष्णपुरम कॉलोनी में भी बिना सहमति स्मार्ट मीटर लगाने पर हंगामा हुआ था। उपभोक्ता तुलसी नामदेव की पत्नी वंदना द्वारा मना करने पर कनेक्शन काटने की धमकी का आरोप लगा था। यह मामला सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था।