शीतला माता मंदिर हादसा: दोस्तों का इंतजार कर रहा था 18 साल का विमलेश, बेकाबू ट्रक ने छीन ली जिंदगी

नईदुनिया प्रतिनिधि, शिवपुरी। ग्वालियर के शीतला माता मंदिर पर दर्शन करने वालों को नहीं पता था कि सप्तमी की रात उनके लिए काली साबित हो सकती है। जिस अनियंत्रित ट्रक ने लोगों को मौत की नींद सुला दिया उनमें शिवपुरी जिले के सीहोर का 18 वर्षीय विमलेश पुत्र बबलू बघेल भी शामिल है।

विमलेश चार दोस्तों के साथ गया था मंदिर विमलेश अपने चार दोस्तों के साथ मंदिर दर्शन के लिए शनिवार को घर से निकले थे। वह मंदिर पहुंचे। जहां रात के समय दोस्तों हाथ मुंह धोने के लिए थोड़ी दूर चले गए। विमलेश ने कह दिया था कि मुझे फ्रेश नहीं होना है मैं यहीं बैठकर इंतजार कर रहा हूं तुम जल्दी आना। दोस्तों के आने का इंतजार विमलेश मंदिर परिसर में बैठकर कर रहा था। अचानक अनियंत्रित ट्रक और कई लोगों को चपेट में ले गया। हादसे में विमलेश की भी मौत हो गई।