शिवपुरी जिला अस्पताल से एक दिन की बच्ची को उठा ले गई महिला, एसपी ने घोषित किया 30 हजार का इनाम

नईदुनिया प्रतिनिधि, शिवपुरी। कोतवाली थानांतर्गत जिला अस्पताल से बुधवार की अलसुबह एक अज्ञात महिला आदिवासी प्रसूता की एक दिन की बच्ची चोरी करके ले गई। महिला सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस सूचना मिलने के बाद से महिला की तलाश में जुट गई है। पुलिस अधीक्षक ने महिला का पता बताने वाले को 30 हजार रुपये का इनाम देने की घोषणा की है।

जानकारी के अनुसार बामौरकलां के विशुनपुरा निवासी रोशनी पत्नी सुनील आदिवासी उम्र 23 साल को 27 अक्टूबर को प्रसव के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया था। 27-28 अक्टूबर की दरम्यानी रात 1:56 बजे उसने एक बच्ची को जन्म दिया। प्रसूता की हालत गंभीर होने के कारण उसे मेटरनिटी विंग के एचडीयू वार्ड में भर्ती करवाया गया। इसी क्रम में 28 अक्टूबर की रात एक अज्ञात महिला प्रसूता की ननद रामवती से मिली। उसने रामवती से बातें करते हुए खुद को उनके गांव की आशा कार्यकर्ता की रिश्तेदार बता कर उनसे पहचान कर ली, तथा अपना नाम लता आदिवासी बताया।