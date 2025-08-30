मेरी खबरें
    Shivpuri: पड़ोसी के घर में घुसा युवक, लोगों ने पिलर से बांधकर पीटा, VIDEO वायरल

    MP News: मध्य प्रदेश के शिवपुरी में एक युवक अपने पड़ोसी के घर में घुस गया। युवक को घर के मालिक ने न सिर्फ रस्सियों से बांध दिया था, बल्कि वीडियो बनाकर इंटरनेट मीडिया पर वायरल भी कर दिया। इस पूरे मामले पर थाना प्रभारी का बयान सामने आया है।

    By Devendra Samadhiya
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Sat, 30 Aug 2025 08:24:50 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 30 Aug 2025 08:32:43 PM (IST)
    घर में घुसा युवक, लोगों ने पिलर से बांधा

    नईदुनिया प्रतिनिधि, शिवपुरी। अमोला थानांतर्गत ग्राम सिरसौद में एक युवक अपने पड़ोसी के घर में घुस गया। युवक को घर के मालिक ने न सिर्फ रस्सियों से बांध दिया था, बल्कि वीडियो बनाकर इंटरनेट मीडिया पर बहुप्रसारित कर दिया। जानकारी के अनुसार सिरसौद निवासी भरत परिहार नामक युवक कुछ दिन पहले अपने पड़ोसी के घर में घुस गया था।

    वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

    पड़ोसी ने उसे रस्सियों के सहारे पिलर से बांध दिया। बताया जा रहा है कि पड़ोसी द्वारा उसकी मारपीट भी की गई और इसके बाद उसका पिलर से बंधा हुआ वीडियो बना लिया। यह वीडियो इंटरनेट मीडिया पर बहुप्रसारित हो रहा है, जिसमें युवक को बेहद अमानीय तरीके से पिलर से बांधा गया है। इस मामले में जब अमोला थाना प्रभारी अंशुल गुप्ता से बात की गई तो उनका कहना था कि यह मामला उनके संज्ञान में भी इंटरनेट मीडिया के माध्यम से ही आया है।

    मामले पर पुलिस का बयान आया

    इसी के आधार पर उन्होंने पुलिस को युवक के घर भिजवाया था, परंतु वह युवक नहीं मिला। उसकी मां मिली, जिन्होंने बताया कि युवक तो गुजरात गया है। भरत की मां का इस वीडियो के संबंध में कहना है कि वह इस मामले में कोई रिपोर्ट नहीं करना चाहते हैं, यह उनके घर का मामला है और दोनों परिवारों में बातचीत के बाद समाधान कर लिया गया है। थाना प्रभारी के अनुसार युवक से भी फोन पर बात की तो उसने खुद को गुजरात होना बताया। वह मामले में कोई कार्रवाई नहीं चाहता है।

