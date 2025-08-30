Shivpuri: पड़ोसी के घर में घुसा युवक, लोगों ने पिलर से बांधकर पीटा, VIDEO वायरल

नईदुनिया प्रतिनिधि, शिवपुरी। अमोला थानांतर्गत ग्राम सिरसौद में एक युवक अपने पड़ोसी के घर में घुस गया। युवक को घर के मालिक ने न सिर्फ रस्सियों से बांध दिया था, बल्कि वीडियो बनाकर इंटरनेट मीडिया पर बहुप्रसारित कर दिया। जानकारी के अनुसार सिरसौद निवासी भरत परिहार नामक युवक कुछ दिन पहले अपने पड़ोसी के घर में घुस गया था।

वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल पड़ोसी ने उसे रस्सियों के सहारे पिलर से बांध दिया। बताया जा रहा है कि पड़ोसी द्वारा उसकी मारपीट भी की गई और इसके बाद उसका पिलर से बंधा हुआ वीडियो बना लिया। यह वीडियो इंटरनेट मीडिया पर बहुप्रसारित हो रहा है, जिसमें युवक को बेहद अमानीय तरीके से पिलर से बांधा गया है। इस मामले में जब अमोला थाना प्रभारी अंशुल गुप्ता से बात की गई तो उनका कहना था कि यह मामला उनके संज्ञान में भी इंटरनेट मीडिया के माध्यम से ही आया है।