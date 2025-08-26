'शबाना से शादी नहीं करवाई तो जान दे दूंगा...' MP के 'Veeru' ने 4 घंटे टावर पर किया ड्रामा, सरपंच-MLA को करनी पड़ी मशक्कत
बैराड़ थानांतर्गत गोंदरी गांव में एक युवक मंगलवार की सुबह मोबाइल टावर पर चढ़ गया। युवक ने घरवालों सहित पूरे गांव को चेतावनी दी कि अगर उसकी शादी उसकी पसंदीदा लड़की शबाना से नहीं कराई गई तो वह टावर से कूद कर आत्महत्या कर लेगा। जानें कैसे उतरा नीचे
नईदुनिया प्रतिनिधि, बैराड़। बैराड़ थानांतर्गत गोंदरी गांव में एक युवक मंगलवार की सुबह मोबाइल टावर पर चढ़ गया। युवक ने घरवालों सहित पूरे गांव को चेतावनी दी कि अगर उसकी शादी उसकी पसंदीदा लड़की शबाना से नहीं कराई गई तो वह टावर से कूद कर आत्महत्या कर लेगा। यह पूरा घटनाक्रम करीब चार घंटे तक चलता रहा। समझाने के बाद बमुश्किल वह नीचे उतरने को तैयार हुआ।
क्या है पूरा मामला?
जानकारी के अनुसार ग्राम गोंदरी निवासी अल्ताफ का मुरैना जिले की एक युवती शबाना से प्रेम-प्रसंग चल रहा था। दोनों शादी करना चाहते थे। इसी के चलते अल्ताफ ने अपने परिजन के ऊपर दबाव बनाया तो वह लड़की के परिवारवालों से बात करने के लिए उनके घर गए। बताया जा रहा है कि दोनों का गोत्र एक ही होने के कारण लड़की के परिवार वाले शादी करने के लिए तैयार नहीं हुए। बताया तो यहां तक जा रहा है कि जब शबाना ने भी अपने परिवार वालों पर दबाव बनाने का प्रयास किया तो उसकी मारपीट कर उसका मोबाइल छीन लिया गया।
विधायक ने समझाया, फिर भी नहीं माना
ऐसे में कुछ दिनों से अल्ताफ और शबाना की बात भी होनी बंद हो गई। इसी कारण से अल्ताफ ने दोनों ही परिवारों पर प्रेशर बनाने के लिए यह कदम उठाया था। मंगलवार की सुबह 11 बजे से गांव वाले, परिवारवाले, सरपंच अल्ताफ को उसके मोबाइल पर फोन करके समझाते रहे, लेकिन वह टावर से उतरने को तैयार नहीं हुआ। इसी दौरान वहां से क्षेत्रीय विधायक कैलाश कुशवाह गुजरे, उन्हें जब मामले की जानकारी लगी तो उन्होंने भी अल्ताफ को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह नहीं माना।
आखिर कैसे माना अल्ताफ?
अंत में मौके पर पहुंचे एएसआइ तेज सिंह गौड़ ने फोन पर उसे समझाते हुए कहा कि अगर कोई इस तरह से तुम्हारी बहन से शादी करने की जिद करता तो क्या तुम तैयार हो जाते, आदि। यह बात अल्ताफ की समझ में आई और वह दोपहर तीन बजे के लगभग टावर से उतर कर नीचे आ गया।