    मध्य प्रदेश में केंद्रीय मंत्री डॉ. वीरेंद्र खटीक के बंगले के पास मिले जले हुए वोटर कार्ड, जांच के आदेश

    मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में केंद्रीय मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार के सरकारी आवास के पास 43 वोटर आईडी कार्ड मिले हैं, जिनमें से कुछ जली हुई हालत में हैं। प्रशासन ने कार्ड जब्त कर लिए हैं और जांच के आदेश दिए हैं। आशंका है कि इन कार्ड्स का इस्तेमाल स्वास्थ्य विभाग की किसी योजना का लाभ उठाने में किया गया हो।

    By Prashant Pandey
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Wed, 20 Aug 2025 11:18:49 AM (IST)
    Updated Date: Wed, 20 Aug 2025 11:27:30 AM (IST)
    HighLights

    1. वोटर आईडी कार्ड्स के दुरुपयोग होने की आशंका, हो रही है जांच।
    2. सांसद प्रतिनिधि ने ही प्रशासन को मामले की जानकारी दी थी।
    3. प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुंचकर कार्ड को किया जब्त।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, टीकमगढ़। सिविल लाइन रोड पर स्थित केंद्रीय मंत्री और स्थानीय सांसद डॉ. वीरेंद्र कुमार के सरकारी आवास के पास मंगलवार रात 43 वोटर आईडी कार्ड मिले हैं, कछ कार्ड जली हालत में हैं। मामला सामने आने के बाद प्रशासन की टीम पहुंची और कार्ड को जब्त किया गया, प्रशासन ने इस मामले में वोटर आईडी कार्ड्स के दुरुपयोग होने की आशंका जताई है टीकमगढ़ कलेक्टर ने मामले में जांच के आदेश दिए हैं।

    आईडी कार्ड्स स्वास्थ्य विभाग के जिला कार्यालय में पदस्थ कर्मचारी के गोल क्वार्टर के सरकारी घर के सामने मिले है। कर्मचारी के घर के पास केंद्रीय मंत्री का आवास है। आशंका है कि इन कार्ड्स का इस्तेमाल स्वास्थ्य विभाग की किसी योजना का लाभ उठाने में किया गया हो। बताया जा रहा है कि मामले की जानकारी सांसद प्रतिनिधि विवेक चतुर्वेदी ने ही प्रशासन को दी है।

    तहसीलदार सत्येंद्र सिंह गुर्जर, पटवारी और प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंची। टीकमगढ़ कलेक्टर विवेक श्रोतिय ने पूरे मामले की गंभीरता देखते हुए जांच के आदेश दे दिए हैं। फिलहाल सभी कार्ड्स प्रशासन की कस्टडी में हैं और यह पड़ताल की जा रही है कि आखिर इतने सारे वोटर आईडी कार्ड केंद्रीय मंत्री के बंगले के पास कैसे पहुंचे।

