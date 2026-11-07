छोटी दीपावली पर ओरछा पहुंचे CM मोहन यादव: राम राजा सरकार के किए दर्शन, चित्रकूट के लिए होंगे रवाना

डिजिटल डेस्क, ओरछा (टीकमगढ़)। दीपावली के पावन पर्व से ठीक एक दिन पहले (छोटी दीपावली) मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव धार्मिक और पर्यटन नगरी ओरछा पहुंचे। ओरछा पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री ने प्रसिद्ध श्री रामराजा मंदिर में भगवान श्रीराम राजा सरकार के दर्शन किए और विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना की।

मंदिर की व्यवस्थाओं और महलों का करेंगे निरीक्षण