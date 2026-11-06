रामराजा दरबार ओरछा से बुंदेलखंड में मोनिया नृत्य का आगाज, जानिए इस अनोखी दीवाली परंपरा की मान्यता

मनीष असाटी, नईदुनिया, टीकमगढ़। यूं तो दीपावली का पावन पर्व पूरे देश में दीपों और प्रकाश के त्योहार के रूप में मनाया जाता है, लेकिन बुंदेलखंड अंचल में इसका एक अलग ही अनोखा और जीवंत सांस्कृतिक रूप देखने को मिलता है।

यहां दीपावली के साथ ही बुंदेली लोक नृत्य और संगीत का ऐसा अद्भुत संगम देखने को मिलता है जो इस पर्व को अद्वितीय बना देता है। बुंदेले हरबोलों की सुरीली स्वर लहरियों और मनमोहक राई-मोनिया नृत्यों की गूंज से दीपावली के बाद कई दिनों तक पूरा क्षेत्र प्रकाश, संगीत और रंगों के उत्सव में सराबोर रहता है।

यहां दीपावली के साथ ही बुंदेली लोक नृत्य और संगीत का ऐसा अद्भुत संगम देखने को मिलता है जो इस पर्व को अद्वितीय बना देता है। बुंदेले हरबोलों की सुरीली स्वर लहरियों और मनमोहक राई-मोनिया नृत्यों की गूंज से दीपावली के बाद कई दिनों तक पूरा क्षेत्र प्रकाश, संगीत और रंगों के उत्सव में सराबोर रहता है।

मोनिया नृतकों की टोलियां हजारों की संख्या में होती हैं एकत्र

गौरतलब है कि बुंदेलखंड की पूर्व राजधानी रही श्री रामराजा सरकार की नगरी ओरछा से इस अनूठी नृत्य परंपरा का आगाज होता है। बुंदेला शासकों के समय से शुरू हुई यह सांस्कृतिक परंपरा अब पूरी तरह से धार्मिक आस्था से जुड़ चुकी है। दीपावली के अवसर पर बुंदेलखंड की अयोध्या कहे जाने वाले ओरछा धाम में मोनिया नृतकों की टोलियां हजारों की संख्या में एकत्र होती हैं। दीपावली के दूसरे दिन श्रद्धालु और कलाकार सबसे पहले रामराजा सरकार के दरबार में माथा टेककर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और फिर यहां से लोक संगीत की थाप पर थिरकते हुए गांव-गांव के लिए रवाना होते हैं। जो एकादशी तक गांव-गांव घूमने के बाद अपने घरों तक पहुंचते हैं।

वेशभूषा में लगे रहते हैं छोटे-छोटे कांच