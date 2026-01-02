टीकमगढ़ कोतवाली में तैनात प्रधान आरक्षक ने की आत्महत्या, ड्यूटी से लौटकर खाया जहर

टीकमगढ़, नईदुनिया प्रतिनिधि। कोतवाली थाना में पदस्थ एक प्रधान आरक्षक ने जहरीले पदार्थ का सेवन का सेवन कर लिया, जिससे प्रधान आरक्षक की झांसी में इलाज के दौरान मौत हो गई। जहर खाने के कारण को तलाशने में पुलिस जुटी है।

थाना प्रभारी बृजेन्द्र सिंह घोषी ने कहा कि मामले में जांच कर रहे है। पीएम रिपार्ट व जांच के बाद कुछ कह पाना सम्भव है।

प्रधान आरक्षक मोहनलाल चढ़ार की गुरुवार को नव वर्ष के चलते ड्यूटी बगाज माता मंदिर में लगाई गई थी। शाम को ड्यूटी से लौटने के बाद उन्होंने टीकमगढ़ के चकरा तिराहा के पास सल्फास खा लिया। गंभीर हालत में उन्हें तुरंत टीकमगढ़ जिला अस्पताल ले जाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया था। झांसी में उपचार के दौरान मोहनलाल की मौत हो गई।