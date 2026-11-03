टीकमगढ़ में खाद की कालाबाजारी पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, 200 बोरी अवैध यूरिया जब्त, मकान सील

नईदुनिया प्रतिनिधि, टीकमगढ़। कलेक्टर विवेक श्रोत्रिय के निर्देशन में जिले में खाद के अवैध भंडारण, परिवहन और कालाबाजारी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत कृषि एवं राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने मंगलवार सुबह बड़ी कार्रवाई की। दुर्गापुर गांव के पास एक मकान में दबिश देकर टीम ने 200 बोरी अवैध यूरिया खाद जब्त कर परिसर को सील कर दिया है।

गोपनीय सूचना पर मारा छापा ​कृषि उप संचालक मनोज कश्यप ने बताया कि विभाग को गोपनीय सूचना मिली थी कि मवई निवासी अभिषेक जैन द्वारा दुर्गापुर के पास स्थित एक मकान में अवैध रूप से खाद का भंडारण किया गया है। सूचना की पुष्टि होते ही कलेक्टर के निर्देश पर मंगलवार सुबह कृषि और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने छापेमारी की।