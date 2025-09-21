मेरी खबरें
    MP में नगर पालिका की 'कचरा पॉलिटिक्स', CM हेल्पलाइन में शिकायत पर युवक के घर के सामने खाली की कूड़ा गाड़ी

    MP News: सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत करना अब लोगों को मुसीबत बन रहा है। ताजा मामले में युवक के सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत करने पर नगर पालिका के कर्मचारियों ने सफाई तो नहीं करवाई। बल्कि उसके घर के दरवाजे पर शहर के विभिन्न स्थानों से कचरा एकत्र कर डाल दिया।

    By Manish Asati
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Sun, 21 Sep 2025 08:36:52 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 21 Sep 2025 08:42:47 PM (IST)
    1. सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत करना पड़ गया भारी
    2. नपा कर्मियों ने घर के दरवाजे खाली कर दी कचरा गाड़ी
    3. इस तरह की कार्रवाई पर लोगों ने सवाल उठाए हैं

    नईदुनिया प्रतिनिधि, टीकमगढ़। सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत करना अब लोगों को मुसीबत बन रहा है। जहां पर शिकायत का निराकरण तो ठीक है। बल्कि उन्हें उल्टा परेशान किया गया। ऐसा तब जब एक दिन बाद ही नवरात्र शुरू हो रहे हैं और शहर में विभिन्न बैठकों के साथ ही लोगों को कई तरह की समझाइश दी गई। यहां पुरानी टेहरी में सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत करने पर नगर पालिका के कर्मचारियों ने सफाई तो नहीं करवाई। बल्कि उसके घर के दरवाजे पर शहर के विभिन्न स्थानों से कचरा एकत्र कर डाल दिया। जबकि एक दिन बाद नवरात्र शुरू होने हैं।

    ऐसे में नगर पालिका की इस तरह की कार्रवाई पर लोगों ने सवाल उठाए हैं। वहीं अब सीएमओ कचरा गाड़ी खराब होने की बात कह रहे हैं। जबकि पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी कैमरे में कैद है। दरअसल, पुरानी टेहरी के रहने वाले हरिशंकर खरे ने सीएम हेल्पलाइन पर नाली की सफाई को लेकर एक शिकायत दर्ज कराई थी। सफाई नहीं होने के साथ ही उनकी सिम गुम जाने से हरिशंकर खरे शिकायत को बंद नहीं कर रहे है। इसके लिए उन पर काफी दबाव बनाया गया।

    जब हरिशंकर खरे ने शिकायत वापस लेने से इंकार कर दिया, तो नगर पालिका परिषद ने एक नया तरीका निकाला, वह ऐसा कि हरिशंकर खरे के घर के सामने दरवाजे पर एक कचरे की गाड़ी खाली करवा दी जाए। स्थानीय निवासी पुष्पेंद्र प्रजापति के अनुसार नपा कर्मचारियों के कहने पर भी हरिशंकर खरे ने शिकायत वापस नहीं ली। इसके बाद सफाई कर्मियों ने कचरा वाहन को मंदिर के पास ले जाकर शिकायतकर्ता के दरवाजे पर कचरा डाल दिया।

    इससे पूरी सड़क कचरे से पट गई और विभिन्न स्थानों से लाए गए कचरे को सड़क पर डाल दिया। इससे वार्ड के लोगों में आक्रोश रहा। वार्डवासियों ने अधिकारियों से की शिकायत: कचरे की गाड़ी शिकायतकर्ता के दरवाजे खाली करने का मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जो व्यवस्थित उसके दरवाजे पर लगाकर कचरा खाली कर रहा है। जो कचरा प्रसंस्करण एवं पृथककरण केंद्र ले जाना था। ऐसे में लोगों में आक्रोश पैदा हुआ और लोगों ने ने वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी सूचना दी। तुरंत सफाईकर्मी और पुलिस मौके पर पहुंची।

    स्थानीय लोगों का कहना है कि अगले दिन से देवी मां की मूर्ति स्थापना होनी है। ऐसे में नगरपालिका की यह कार्रवाई शहर का माहौल खराब कर सकती है। हरिशंकर खरे ने कहा कि जिस नंबर से शिकायत की थी, वह सिम खो गई थी। नई सिम निकलने के बाद हम शिकायत बंद कर सकते थे। लेकिन नगर पालिका परिषद ने गलत तरीका अपनाया है।

    सीएमओ ने कहा-कचरा वाहन खराब हो गया था

    नगर पालिका सीएमओ ओमपाल सिंह भदौरिया ने बताया कि सीएम हेल्पलाइन पर जो शिकायत की गई थी, उसका निराकरण 16 सितंबर को कर दिया गया था। इसके साथ ही जबरन कोई उनके दरवाजे कचरा क्यों डालेगा। मुझे सूचना मिलने पर मैंने एक घंटे के अंदर कचरे को दूसरे वाहन को भेजकर उठवाया है। कचरा वाहन खराब हो गया था और संकरी गली से निकल नहीं पा रहा था। इसलिए गाड़ी खाली करनी पड़ी। बाद में दूसरी गाड़ी भेजकर खराब वाहन को हटाया गया और सड़क की सफाई कर दी गई।

