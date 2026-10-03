बुंदेलखंड के यात्रियों को रेलवे का दिवाली-छठ तोहफा, खजुराहो-उदयपुर फेस्टिवल स्पेशल टीकमगढ़ से होकर गुजरेगी

नईदुनिया प्रतिनिधि, टीकमगढ़। दीपावली और छठ पर्व के दौरान यात्रियों की संभावित भीड़ और अतिरिक्त आवागमन को देखते हुए रेलवे बोर्ड ने बुंदेलखंड क्षेत्र के यात्रियों को बड़ी राहत दी है। खजुराहो से उदयपुर सिटी के बीच चलने वाली फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन अब सप्ताह में दो दिन टीकमगढ़ रेलवे स्टेशन से होकर गुजरेगी।

इस ट्रेन के संचालन से न केवल टीकमगढ़, बल्कि खरगापुर और आसपास के ग्रामीण इलाकों के यात्रियों को राजस्थान के प्रमुख शहरों और पर्यटन स्थलों तक सीधी रेल सेवा का लाभ मिलेगा। 8 अक्टूबर से 20 नवंबर तक चलेगी ट्रेन नार्थ सेंट्रल रेलवे के प्रयागराज मुख्यालय द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, ट्रेन का संचालन 8 अक्टूबर से शुरू होकर 20 नवंबर तक रहेगा। रेलवे द्वारा जारी समय सारणी के मुताबिक ट्रेन नंबर 04141 खजुराहो-उदयपुर सिटी फेस्टिवल स्पेशल 8 अक्टूबर से 19 नवंबर के बीच प्रत्येक सोमवार और गुरुवार को कुल 13 ट्रिप लगाएगी।