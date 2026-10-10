ओरछा में 11 से 13 अक्टूबर तक तीन दिवसीय श्रीरामलीला उत्सव, भव्य मंच पर साकार होंगे श्रीरामकथा के प्रसंग

नईदुनिया प्रतिनिधि, टीकमगढ़ (निवाड़ी)। बुंदेलखंड की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान ओरछा में 11 से 13 अक्टूबर तक तीन दिवसीय श्रीरामलीला उत्सव आयोजित किया जाएगा। श्रीरामराजा मंदिर परिसर में होने वाले इस आयोजन में भगवान श्रीराम के जीवन से जुड़े प्रमुख प्रसंगों का मंचन किया जाएगा।

संस्कृति विभाग और श्रीरामचंद्र पथ गमन न्यास के संयुक्त तत्वावधान में होने वाले उत्सव में मैहर के खजुरीताल की आदर्श लीला मंडली के कलाकार अपनी प्रस्तुतियों से श्रीरामकथा को जीवंत करेंगे।

प्रतिदिन शाम 6:30 बजे से रामलीला का मंचन होगा। आयोजन के लिए मंदिर परिसर में भव्य मंच तैयार किया जाएगा।

पहले दिन राम जन्म से अहिल्या उद्धार तक की लीला