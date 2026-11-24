नईदुनिया न्यूज, ओरछा। श्रीरामराजा सरकार मंदिर के खजाने से इंटरनेट मीडिया पर चल रही अफवाहों पर अब विराम लग गया है। 2 नवंबर को हुए प्राथमिक निरीक्षण के दौरान खजाने का ताला तोड़ने और छेड़छाड़ करने की चर्चाओं को जिला प्रशासन ने सिरे से खारिज कर दिया है।

मामले की सच्चाई सामने लाने के लिए प्रशासन ने जनप्रतिनिधियों, मंदिर प्रबंधन समिति के सदस्यों और पत्रकारों के सामने पूरी कार्रवाई की वीडियोग्राफी चलाई और हर एक पहलू को स्पष्ट किया। बैठक में 2 नवंबर को किए गए निरीक्षण का दिखाया गया वीडियो बैठक में 2 नवंबर को किए गए निरीक्षण का वीडियो फुटेज दिखाया गया, जिसमें हर जगह की स्थिति और वहां हुई कार्रवाई का ब्योरा दिया गया। इस दौरान मंदिर के प्रधान पुजारी रमाकांत दीक्षित व सहायक पुजारी अजय तिवारी ने भी सामने आकर स्थिति साफ की।