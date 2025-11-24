Vivah Panchami 2025: श्रीरामराजा सरकार को आज लगेगी हल्दी, एक लाख दीपों से जगमगा उठी ओरछा

मेरी खबरें
    Shri Ram Janaki Vivah: ओरछा नगर श्रीराममय हो गया है, जहां एक ओर अवध तो दूसरी ओर जनकपुर की झलक दिखाई दे रही है। श्रीराम विवाह में सम्मिलित होने वाले श्रद्धालु भक्तों में एक ही उमंग है कि हम रामराजा सरकार को कब दूल्हा बना देखें। इस पारंपरिक विवाह महोत्सव में लोगों को धर्म संस्कृति और परंपराओं का प्राचीन एवं अनोखा संगम देखने को मिलेगा।

    By Manish Asati
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Mon, 24 Nov 2025 09:46:16 AM (IST)
    Updated Date: Mon, 24 Nov 2025 09:56:16 AM (IST)
    रामराजा नगरी ओरछा में चार दिवसीय श्रीराम विवाह महोत्सव के शुभारंभ अवसर पर गणेश पूजन के साथ बेतवा नदी के कंचना घाट पर एक लाख दीप प्रज्ज्वलित किए गए।

    1. बुंदेलखंड की अयोध्या के नाम से विख्यात राजा राम की नगरी ओरछा में उत्सव शुरू।
    2. ओरछा में बेतवा नदी के कंचना घाट पर एक लाख दीपों को प्रज्वलित किया गया।
    3. आज देशभर से ओरछा में आए श्रद्धालु श्रीरामराजा सरकार को हल्दी लगाएंगे।

    नईदुनिया न्यूज, ओरछा। बुंदेलखंड की अयोध्या श्रीरामराजा सरकार की नगरी ओरछा में श्रीराम विवाह महोत्सव की धूम मची है। दूर-दराज से श्रद्धालुओं का पहुंचना शुरू हो गया है। चार दिवसीय विवाह महोत्सव में आज मंडप सजेगा, हल्दी की रस्म होगी और तेल चढ़ेगा। इसके साथ ही 25 नवंबर को भव्य बरात निकलेगी।

    बुंदेलखंड की अयोध्या के नाम से विख्यात राजा राम की नगरी ओरछा में सदियों से मनाए जाने वाले राम-जानकी विवाह महोत्सव को लेकर नगर सहित बुंदेलखंड के लोगों में भारी उत्साह है। रविवार की शाम गणेश पूजन के साथ विवाह महोत्सव की शुरूआत हुई। बेतवा नदी के कंचना घाट पर एक लाख दीपों को प्रज्वलित किया गया तो दीपावली जैसा माहौल निर्मित हो गया।


    इस दौरान मां बेतवा की आरती की गई। इस दौरान कलेक्टर जमुना भिड़े व एसपी डॉ. रायसिंह नरवरिया सहित कई जनप्रतिनिधि उपस्थित हुए। 26 नवंबर तक मनाए जा रहे इस महोत्सव में सोमवार को मंदिर में विवाह का मंडप सजाया जाएगा, जहां देशभर से आए श्रद्धालु श्रीरामराजा सरकार को हल्दी लगाएंगे।

    एक ओर अवध तो दूसरी ओर जनकपुर की दिखाई दी झलक

    संपूर्ण ओरछा नगर श्रीराममय हो गया है, जहां एक ओर अवध तो दूसरी ओर जनकपुर की झलक दिखाई दे रही है। श्रीराम विवाह में सम्मिलित होने वाले श्रद्धालु भक्तों में एक ही उमंग है कि हम रामराजा सरकार को कब दूल्हा बना देखें। इस पारंपरिक विवाह महोत्सव में लोगों को धर्म संस्कृति और परंपराओं का प्राचीन एवं अनोखा संगम देखने को मिलेगा।

    कलेक्टर रहेंगी मुख्य यजमान

    श्रीराम विवाह महोत्सव में 24 नवंबर को यजमान के रूप में जिला कलेक्टर जमुना भिडे मंडप का पूजन करेंगीं। मंदिर के प्रधान पुजारी रमाकांत शरण महाराज एवं मंदिर पुरोहित पं. वीरेंद्र बिदुआ द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ विधिवत मंडपाच्छादन पूजन किया जाएगा। इसके बाद श्रीरामराजा मंदिर धर्मशाला में श्रद्धालुओं के लिए प्रसाद वितरित किया जाएगा।

