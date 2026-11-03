मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

MP Police Transfer: टीकमगढ़ में पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल, एसपी ने 10 ASI और एएसआई के तबादले किए

टीकमगढ़ जिले में पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार अग्रवाल ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है।

By Manish AsatiEdited By: Akash Sharma
Publish Date: Tue, 03 Nov 2026 04:39:11 PM (IST)Updated Date: Tue, 03 Nov 2026 04:39:11 PM (IST)
MP Police Transfer: टीकमगढ़ में पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल, एसपी ने 10 ASI और एएसआई के तबादले किए
टीकमगढ़ में 10 पुलिस अधिकारियों के तबादले (फाइल फोटो)

HighLights

  1. SP सुधीर कुमार अग्रवाल ने जारी किया आदेश
  2. कोतवाली, देहात, जतारा में नई पदस्थापना
  3. सभी को तत्काल कार्यभार संभालने के निर्देश

नईदुनिया प्रतिनिधि, टीकमगढ़। प्रशासनिक दृष्टिकोण से जिले के पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल किया गया है। पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार अग्रवाल द्वारा जारी आदेश के तहत जिले के 10 उप-निरीक्षकों और सहायक उप-निरीक्षकों के नवीन पदस्थापना आदेश जारी किए गए हैं। इन्हें आगामी आदेश तक उनके नए थानों और चौकियों में कार्य के लिए लगाया गया है।

किसे कहां मिली नई जिम्मेदारी

उप निरीक्षक संदीप चौधरी को पुलिस लाइन से चौकी प्रभारी देवरदा बनाया गया है। उप निरीक्षक बृजेंद्र सिंह घोषी को थाना कोतवाली से स्थानांतरित कर थाना देहात भेजा गया है। चौकी प्रभारी बंधा में तैनात उप निरीक्षक राजवीर यादव को थाना जतारा भेजा गया है। उप निरीक्षक रेवाराम गौड़ को चौकी प्रभारी जेवर से थाना कोतवाली और उप निरीक्षक हरिशंकर सिंह गौड़ को थाना बम्होरीकलां से थाना दिगौड़ा पदस्थ किया गया है।


इन अधिकारियों के भी बदले थाने

उप निरीक्षक संतोष पांडेय को थाना मोहनगढ़ से थाना खरगापुर भेजा गया है। कार्यवाहक उप निरीक्षक सुरेंद्र सिंह गौड़ को पुलिस लाइन से थाना कोतवाली भेजा गया है। सहायक उप निरीक्षकों की सूची में करण सिंह यादव को पुलिस लाइन से थाना कोतवाली, लीलाधर सिंह गौड़ को चौकी प्रभारी देवरदा से चौकी प्रभारी जेवर और रामकिशोर पाठक को पुलिस लाइन से स्थानांतरित कर थाना देहात भेजा गया है।

तत्काल ज्वाइन करने के निर्देश

एसपी सुधीर कुमार अग्रवाल ने सभी अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से अपने नवीन पदस्थापना स्थल पर कार्यभार संभालने के निर्देश दिए हैं।

एक क्लिक पर पढ़ें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की लेटेस्ट खबरें। Hindi News पढ़ें। MP News, Chhattisgarh news, आज का राशिफल और आज का मौसम से जुड़ी ताजा जानकारी पढ़ें।